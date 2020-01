16 Enero 2020 04:10:00

En el top

El alcalde Manolo Jiménez se encuentra en el top de los 10 mejores presidentes municipales del país; según la encuestadora Mitofsky; el Edil saltillense se encuentra en el puesto número nueve con una calificación sobresaliente dentro del capítulo Alcaldes de México, Aprobación Ciudadana.



En dicho “top ten” se encuentran los alcaldes de Mérida, Veracruz, Tampico, León, Aguascalientes, Chihuahua, Zapopan, Mazatlán, Saltillo y Ensenada, siendo la capital coahuilense la única ciudad del estado en aparecer en este ranking, gracias a las opiniones vertidas mediante una encuesta realizada a mexicanos mayores de 18 años, con dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet.



Estos evaluaron el conocimiento del Alcalde, la calificación del desempeño del gobernante, la capacidad para resolver el principal problema percibido en el municipio, y la percepción general sobre el rumbo que lleva la ciudad.





Cambios en puerta



También en el rumbo de Coss, para febrero próximo, se perfilan ajustes en el Gabinete municipal a fin de reforzar diversas áreas aunque no necesariamente se trata de expulsar a funcionarios sino de que estos respondan a las necesidades de una nueva estructura interna que se pondrá en práctica este año aunque el Edil no descarta alguna desbandada para quienes quieran competir en esta elección del 2020.



El año pasado, entre los cambios más sonados estuvo el de Carlos Robles Lostanau, que dejó el Instituto Municipal del Transporte para tomar las riendas de la Secretaría del Ayuntamiento; previo a él, Alejando Luna Fernández, salió de Servicios Administrativos, Diana Vanessa García Fernández, dejó Turismo para asumir el Instituto de la Mujer y Susana Vereecken Voorhees dejó el IMM para asumir Turismo. Finalmente la Dirección de Fomento Económico fue tomada por Blas José Flores González, quien anteriormente dirigía la Oficina del Alcalde, y para el próximo mes se darán a conocer los cambios al interior del Municipio.





Imitación



La tragedia social del Colegio Cervantes en Torreón sigue dando paso a la reflexión, no solo por el entorno social y familiar en el que tuvo que crecer el niño de 12 años, sino por las implicaciones del caso en la sociedad. La directora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Coahuila, Karla Patricia Valdés, advierte sobre el fenómeno de imitación que implicaría a otros niños queriendo repetir este evento.



Hablar del tema apropiadamente es lo que sí se puede hacer a través de las escuelas, que la desinformación no se preste a generar una idea distorsionada de lo sucedido y lo vea como una opción, como una alternativa o como una conducta que pueda imitar y al contrario, reafirmar que esta no es una conducta aceptable, ni adecuada y mucho menos una forma de solucionar un problema que al contrario provoca malestar, dolor y tristeza.





Pega crisis



Una de las aristas que la cuesta de enero trajo a la par de los consabidos aumentos en la canasta básica y otros servicios, fue la dificultad para sostener el pago de colegiaturas en escuelas privadas. Tan solo en la preparatoria Mariano Narváez, se aceptaron a 83 estudiantes por cambio de escuela particular a pública, siendo esta situación replicada también en el Ateneo Fuente.



Alfredo Méndez director de la preparatoria Narváez, dijo haber sido sorprendido por el fenómeno ya que fue atípica la cantidad de padres solicitando espacios para sus hijos en semestre intermedio y por razones económicas, aún cuando tienen que pasar por la revalidación de materias y otros requisitos.





Que le bajen



Apenas se pusieron de acuerdo para exigir mejoras en la autopista Saltillo-Monterrey, los diputados de Coahuila y Nuevo León tuvieron que hacer un nuevo frente común para exigir a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que cancele el incremento a las tarifas en la autopista de cuota al considerarlas injustificadas.



El diputado Emilio de Hoyos Montemayor, no dudó en rechazar el aumento toda vez que millones de vehículos se desplazan por la autopista anualmente generando altos ingresos y las condiciones de seguridad no son las óptimas por lo que intentarán frenar el alza en el peaje.



El diputado federal por Nuevo León, Hernán Salinas Wolberg, será el canal para llevar un documento firmado por los legisladores en el que expresarán su rechazo al ajuste tarifario y solicitar su cancelación entregándolo directamente a las oficinas centrales de la SCT en la Ciudad de México.





Se cortó el dedo



El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zoé Robledo, tomó protesta a los 35 nuevos representantes de las Oficinas de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS, entre ellos, el doctor Francisco Javier Padilla del Toro, quien cuenta con doctorado y maestría en Alta Dirección por el Centro de Posgrados del Estado de México, y se desempeñó como director del HGR 1, así como director del HGZ 8, Dr. Gilberto Flores Izquierdo, en la Ciudad de México, así como una denuncia por negligencia médica al encubrir una mala práctica en la que a un hombre de 69 años se le extirparon órganos genitales internos en lugar de ser atendido por un crecimiento anormal en la próstata.



Zoe Robledo se jactó de que los elegidos ni son sus amigos, ni cuates, ni recomendados por nadie y que se cortó el dedo del director general del Seguro Social con estos nombramientos, además de felicitarse por la llegada de mujeres a estos cargos de alta dirección.