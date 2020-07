20 Julio 2020 04:10:00

En grande

El festejo de Urbano Santos en Sabinas ya fue calificada como la “fiesta Covid” donde los invitados hicieron a un lado cubrebocas y se olvidaron de la sana distancia.



Fueron convocados alcaldes de la Región Carbonífera y la Centro.



Cortes finos, bebidas caras, fue lo que sirvió la noche del sábado.



Y la fiesta hubiera pasado como cualquier otra de no ser porque Manolo Jiménez, alcalde de Saltillo, publicó las fotos de la “fiesta Covid”.



Eso fue suficiente para que se le echaran encima por no respetar las medidas sanitarias de la pandemia.



CERCANÍA



Entre algunos miembros activos del PAN cuestionan la ausencia de Rolando Valle y la presencia de Carlos Herrera en algunas reuniones que para ellos son importantes.



Han llegado a cuestionar si el ex director de Protección Civil ya desbancó al fotógrafo.



Y es que en las últimas semanas, Herrera ha estado muy cercano a Alfredo Paredes.



Se les vio juntos en Torreón con los dirigentes estatales, Jesús de León Tello y Guillermo Anaya.



Antes el alcalde lo había jalado a una reunión del Subcomité Regional de Salud y según dicen dio instrucciones para que pusieran al tanto de todo a Carlos.



El viernes pasado también estuvo en el cierre de filas entre el comité municipal y funcionarios de la Presidencia.



Por alguna razón, el ex director es llamado a las reuniones y eso provoca comentarios entre la militancia.



LA CITA



Nos vemos en las urnas, es el mensaje que le envían a Guadalupe Oyervides en las redes sociales.



La guerra sucia contra la precandidata del PRI en el V Distrito está arreciando y aseguran que es fuego amigo.



Que los ataques provienen de líderes de seccionales que siguen resentidos con Oyervides.



Reconocen que de cualquier manera, la que fue secretaria de Turismo llegará al Congreso del Estado, pero no sería porque el voto le favorezca.



BROTE SSA



De la Jurisdicción Sanitaria de la Región Centro han salido casi la misma cantidad de contagios que tienen algunos municipios, como Castaños.



En la última checada que le dieron al personal salieron 12 casos positivos, incluyendo a Faustino Aguilar Arocha.



Son empleados que están en contacto con la población y a eso atribuyen el aumento de casos.



Y mientras que en la Jurisdicción surge el brote del Covid-19, hasta ahora hay cuatro municipios que aún no han registrado ni un solo caso de coronavirus, pese a que alguno de ellos son vecinos de otros que se encuentran entre los que más casos han presentado.



Sierra Mojada, Hidalgo, Candela y Abasolo, estos dos últimos vecinos de Monclova.



REAPERTURA



El reinicio del proceso electoral ya va tomando forma.



Y es que el INE de Lorenzo Córdova ya ordenó la reapertura en Coahuila de los módulos de atención ciudadana.



A lo primero que se dedicarán es a entregar las credenciales que están pendientes.



Tal vez y con eso aumento un poco la votación en una elección que se presume será desangelada.



MAYORÍA



Las encuestas dicen que el PRI de Rodrigo Fuentes ganará la mayoría de los distritos.



Ninguno de los sondeos da carro completo para nadie, aunque algunos dirigentes, como Jesús de León Tello, lo asegure.



En la Región Centro, pese a los ataques contra la precandidata del V Distrito, se van a llevar los dos.



A los de Acción Nacional, si bien les va, se quedarían cuando mucho con 3 curules.