18 Mayo 2019 03:10:00

En jugada de doble play

BUEN DÍA ... EN JUGADA de doble play, en menos de dos meses AHMSA, pivote de la economía local alcanzó dos objetivos; por un lado el 25 de marzo el Gobierno Federal restauró el arancel de 15 por ciento contra acero importado proveniente de países con los cuales México no tiene libre comercio principalmente China, y desde ayer fue hecho humo el impuesto de 25 por ciento aplicado por Estados Unidos al acero mexicano.



EL CASO ES QUE ALTOS Hornos de México empezó sudar en frío desde que el 1 de junio de 2018 Estados Unidos le aplicó un inesperado 25 por ciento de impuesto arancelario por colocar sus productos con fines de comercialización. La cereza en el pastel fue colocada el 31 de enero pasado cuando la Secretaria de Economía, Graciela Márquez abrió aún más las fronteras al acero chino, pero esas medidas ya están desmanteladas.



FRENTE AL PAREDÓN DE FUSILAMIENTO, Altos Hornos de México anunció el pasado 6 de febrero que contemplaba meter la tijera en la nómina por aproximadamente 2 mil plazas laborales, pero el día 25 de marzo, la Secretaría de Economía reculó y reactivó el gravamen contra acero provenientes de países con los cuales México no tiene libre comercio.



ESTA INFORMACIÓN FUE ANUNCIADA AYER en el marco de la asamblea general extraordinaria efectuada en la Sección 288, es decir la eliminación del impuesto arancelario de 25 por ciento a favor de las siderúrgicas mexicanas que obviamente incluye la que preside Alonso Ancira.



MESES ATRÁS ACORRALADA POR ACREEDORES y por otro lado lamentaciones de clientes igual en la lona por el arancel estadounidense, ahora con un escenario distinto se prevé que ahora Altos Hornos de México la empresa que preside Alonso Ancira y que dirige Luis Zamudio salga disparada como un cohete hacia la mejoría a mediano plazo.



TAL VEZ PARA PROTEGERSE DEL acero chino en su devastadora guerra comercial con ese país, el presidente estadounidense Donald Trump eliminó el arancel de 25 por ciento a México y Canadá con la condición de que blinden sus fronteras contra el metal asiático.



DE SER ASÍ, SOPLARÁN VIENTOS cargados de oxígeno a favor de Altos Hornos de México porque el gobierno mexicano será estricto para evitar que acero chino ingrese al mercado nacional y sea utilizado como trampolín al mercado de Estados Unidos, ofertando a precios inferiores a los reales. Tras el arancel del 1 de junio de 2018 surgió la respuesta del gobierno mexicano; “México lamenta profundamente y reprueba la decisión de los Estados Unidos”.



EN FUENTES SIDERÚRGICAS DE MONCLOVA se dijo lo siguiente; “la decisión de Washington de eliminar los aranceles al acero y aluminio que se exporten desde México y Canadá pone fin a un conflicto comercial que no tenía racionalidad y permitirá que el intercambio de esos materiales entre los tres países regrese a la normalidad”.



EN TÉRMINOS FRÍOS, EL ARANCEL además de generar fricciones entre los socios comerciales produjo daño económico para fabricantes y consumidores de los tres países al dificultar un intercambio que era muy ágil y en el cual precisamente Estados Unidos es el que obtiene mejores beneficios”



SOLO ALTOS HORNOS DE MÉXICO, por ejemplo, en 2018 vio disminuidos sus ingresos en 300 millones de dólares al tener obstaculizados sus envíos al mercado natural de exportación, pero también los consumidores estadounidenses debieron pagar más por aceros que requieren y que compran en México.



ESO SIN CONSIDERAR LOS PROBLEMAS que se generaron en otros sectores de la economía afectados por las réplicas arancelarias que en contrapartida adoptaron México y Canadá, por eso es definitivamente es una buena noticia para las tres economía.



HORAS ATRÁS, EL COMPLEJO SIDERÚRGICO monclovense anunció que obtuvo financiamiento garantizado por 575 millones de dólares de Cargill Financial Services International, Inc., financiamiento que consiste en un adelanto de 475 millones de dólares en cuentas por cobrar y una línea adicional por 100 millones de dólares como crédito revolvente.



