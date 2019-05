23 Mayo 2019 04:10:00

En la línea de la Segob

La designación del chiapaneco Zoé Robledo Aburto como director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso al coahuilense Javier Guerrero García en la línea para ocupar la Subsecretaría de Gobierno en la Secretaría de Gobernación, la cual, nos comentan, no durará mucho tiempo acéfala.



El coahuilense está en el ánimo del presidente Andrés Manuel López Obrador y forma parte del primer círculo que rodea a la titular de la Segob, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.



Por curriculum y relaciones no para el originario de San Pedro, sólo falta que le den el visto bueno para cambiar de oficinas en la propia Segob, en donde el presidente López Obrador le encargó la Dirección de Gobierno.



Mal día

Mal, pero muy mal día tuvo Jesús de León Tello en Monclova. Se metió en la boca del lobo, es decir, en terrenos de su archirrival Mario Dávila Delgado, cuyos seguidores casi lo sacan de pésima manera de la sede municipal albiazul.



Nos comentan que lo menos que le dijeron al originario de Torreón fue “dirigente espurio”, por aquello de echar mano del fraude para convertirse en presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.



Empresarios ‘sinvergüenzas’

Duro, el señalamiento del senador Armando Guadiana Tijerina en contra de empresas y empresarios beneficiados en los tiempos del panista Felipe Calderón y del priista Enrique Peña Nieto, es decir, los últimos bastiones de la “mafia del poder”, con la condonación de impuestos.



El presidente de la Comisión de Energía en el Senado le hizo un guiño a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para cortarse el dedo y renunciar a la posibilidad de autorizar exenciones fiscales. “Resultó que eran las grandes empresas de México y ahora se andan amparando para que no salgan publicados los montos que les condonaron. ¿No les da vergüenza?”, les preguntó el legislador coahuilense.



De acuerdo con información del SAT, se trata de 108 firmas beneficiadas a las que Calderón y EPN condonaron casi 400 mil millones de pesos.



Hay coahuilenses

Algunas de las empresas a las que se refirió el senador Armando Guadiana Tijerina tienen raíces o están asentadas en Coahuila, como el Grupo Industrial Saltillo, General Motors, Minera México e Industrias Peñoles, entre otras, de acuerdo con la lista que difundió el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a cargo de Margarita Ríos-Fajart.



También hay equipos de futbol soccer, como las Aguilas del América y Club Necaxa y corporativos tan poderosos e influyentes dentro y fuera del territorio nacional, como Grupo Carso, en donde todavía manda Carlos Slim; también Cementos Mexicanos (Cemex) y compañías acereras como Ternium. La lista es larga.



Como gatos boca arriba

Exfuncionarios de la pasada administración municipal, cercanos al entonces alcalde Isidro López Villarreal, se defienden con uñas y dientes para seguir sangrando a las finanzas municipales. De acuerdo con el alcalde Manolo Jiménez Salinas, su Gobierno ha desembolsado cerca de dos millones de pesos para responder a fallos en distintos juicios laborales promovidos por los “exservidores públicos”, al ser despedidos luego de negarse a renunciar al cargo.



Según datos oficiales, se trata de 12 exdirectores y exsubdirectores de la anterior administración, es decir, excolaboradores del “cornudo político”, como conocen en casa al exalcalde, que se negaron a renunciar y patalean para conseguir indemnizaciones.



La número 3 mil

Con el acelerador a fondo en la entrega de escrituras y regularización de predios anda el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso. Partió semana en las instalaciones del parque Venustiano Carranza, en Saltillo, en un evento al que acudieron vecinos de cerca de 100 colonias de esta capital, para la entrega de 480 certificados de propiedad.



Entrado en gastos, Jericó Abramo dijo que el evento sirvió para la entrega de la escritura 3 mil de este año, con lo cual a estas alturas va el doble de lo que se consiguió el año pasado y la dependencia a su cargo batió récords en resolver parte del rezago de la Comisión Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Certtuc), que en algunos casos es hasta de 30 años.



Perfil de director

Muy felicitado anda por estos días el abogado José Moreno Reyna por el reconocimiento que le acaban de entregar en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, por su desempeño como docente frente a grupo.



De hecho, la mención se la dieron los integrantes de la sociedad de alumnos “Antonio Caso”, que encabeza Andrea Delgado Quintero. Al especialista en derecho fiscal y laboral lo reconocen sus alumnos por la entrega del día a día para capacitar a los futuros litigantes.



“Porque no todos pasan del dicho, a la acción; por siempre mantener vivos los más grandes valores hacia el interior de nuestra alma máter”, señala parte del reconocimiento que le acaban de entregar. Los bienquerientes de Pepe Moreno hasta perfil de director le ven.