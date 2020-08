09 Agosto 2020 03:10:00

En la mira

La red de corrupción que persigue la 4ª.T alcanzó hasta la parentela consanguínea joven Autrey-Salinas, que se adentraron en las grandes ligas de negocios a pedido o voluntad de los “expertos” de colmillo retorcidos.



La venta de Agro Nitrogenados, al igual que los sobornos a Obedrecht, quedó entre los mismos socios, prestanombres y entre familia.



El nombre de Arturo Francisco Hernández Autrey, sobrino de uno de los dueños de AHMSA, salió a relucir luego que la Unidad de Inteligencia Financiera dijera que hasta él llegan las investigaciones.



Hace meses se supo que el nerviosismo y angustia se apoderaba de uno de los hermanos de Alonso Ancira ante el temor de ser detenido.



Otro sería Emiliano Salinas, hijo del ex presidente Carlos Salinas, mencionado entre uno de los participantes de la ramificación de los negocios con Pemex.



Sin duda habrá muchos nombres más del mismo círculo, pero detenidos sólo dos, encarcelados ninguno y afectados los trabajadores de AHMSA, Micare y sus familias.



SENSIBLES



A flor de piel traen el sentimiento los vecinos de la colonia Amalia Solórzano de San Buenaventura, donde puede llegar a un conflicto mayor si no encuentran una respuesta a su inconformidad.



Resulta que como todo sector con derecho a tener área verde, tenía una canchita y área de distracción.



Resulta que un descendiente del propietario del predio llegó a buscar el negocio y vendió el área dejando a los vecinos molestos.



La irritación de las familias fue mayor cuando acudieron a pedir la intervención de las autoridades municipales y se hicieron de la vista gorda, los ánimos pueden desbordarse de un momento a otro.



Eso sí, que no pidan permiso para crear fraccionamientos en San Buenaventura porque en una hora se los autorizan, hoy por hoy el negocio es la venta de lotes en todo el municipio.



NADA MÁS 388



Por si el razonamiento de aquellos que no acatan las medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus aún no llega, sepan que fue un sábado fatal con 388 nuevos casos en el Estado, 30 fallecidos.



Ahora son municipios pequeños los que parecen descontrolados, los contagiados de Covid van a la alza.



Triste para las familias perder a un ser querido que para muchos pasa desapercibido sino es figura pública, pero por desgracia es cuando éstos fallecen y se difunde que hace reflexionar a muchos.



El fallecimiento ayer de Héctor Zapata De la Garza, ex secretario de Salud y por muchos años presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia y Santiago Elías Castro, secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, descansen en paz.



DESGARRIATE



La reagrupación de Morenos para afianzar la candidatura a diputación local empezó a darse en los días previos a la nominación, apostando a que si se divulga primero el perfil asegura la nominación.



El detalle es que entre los militantes la postulación de candidatos son unos y los apadrinados por diputados y senadores es otra, pero hay quien lo pone más claro “nosotros tenemos la estructura y movilización y se necesita dinero”.



Ante las circunstancias, cualquiera puede ser candidato a diputado local, pero la división no les dará ni para sumar los votos y alcanzar una posición plurinominal.



Los nombres de los candidatos de Morena mejor dejarlos para cuando se registren ante el IEC a fines de mes.