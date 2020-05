23 Mayo 2020 03:10:00

En la oscuridad

Buen día... La mentira tiene patas cortas y es el ADN de la mafiosa autodenominada Cuarta Transformación que destruye el país con una velocidad asombrosa, México está en la oscuridad con hambre, desempleo, y enfermedades, esa secta es un virus tan contagioso y dañino como el Covid-19, mientras cada país batalla contra la pandemia, en México esos pillos hacen todo lo contrario.



La ultraderecha que entre comillas gobierna México es la placenta creada por PRI, PAN y PRD, lo peorcito de lo peorcito de la corrupción, no se necesita una rápida o lenta búsqueda para concluir que esos criminales ya iniciaron su ritual para acabar con todo.



Desde que un anciano ignorante, corrupto, demente, mitómano, sin estudios, balbuceando todas las mañanas incoherencias y sandeces, que jamás ha trabajado en su vida asumió el cargo en la presidencia tras embrujar a México, la economía empezó a desinflarse con mayor velocidad en caída libre, ciertamente había pobreza, pero nunca a tal grado, las consecuencias están a la vista.



¿Eternamente adolescentes?



La economía no solamente está paralizada, sino que se desinfla cada día más, más y más, y hay adolescentes que perciben beca que erróneamente creen que siempre estarán en esa etapa de la vida, sin reflexionar que de pronto no recibirán nada y que al intentar hacer su vida y ser felices descubrirán que están en un laberinto oscuro sin oportunidades de nada.



¿Los jóvenes de México que están a punto de egresar de los recintos tecnológicos y universitarios dónde van a trabajar?, y los adolescentes que tienen becas seguramente han visto en sus padres, en sus hermanos, en sus seres queridos la angustia reflejada en sus rostros.



Los padres de esos adolescentes no quieren limosnas para sus hijos, quieren verlos felices en un empleo digno, verlos alegres, jamás en un torbellino de sufrimiento, pero lo peor está por venir, esto apenas empieza, no hay inversión, y que Dios nos agarre confesados, pero lo lamentable es que las fuerzas institucionales no exijan el retiro inmediato de ese personaje.



En la autonombrada Cuarto Transformación está el escenario de corruptísimos militantes, directivos y figuras públicas de Morena peleando al interior por los billetes, por el dinero, por los cargos públicos con cargo a los contribuyentes, por las candidaturas, por el dinero fácil, simple y sencillamente ya le hallaron, vivir con lujoso tren de vida sin haber escalado jamás los sinuosos caminos de la izquierda, no es un partido, no gobierno popular.



Teksid en picada



Desde hoy amanece totalmente sola la empresa Teksid Hierro de México y los últimos que chambearon fue la raza que ayer entró y salió del turno de segunda, así que ojos que te vieron ir, coloquialmente sepa la fregada cuando te volverán a ver porque nomás les dijeron que por falta de pedidos se acabó temporalmente la actividad.



No habrá empleo, ni pan en la mesa mientras la economía no sea reactivada y para eso se requiere inversión, y esto no es nada para lo que viene, al tiempo que hay una secta que no invierte, ni deja invertir.



Le decía; desde ayer Teksid Hierro de México quedó paralizada totalmente por el resto del mes al igual que Nemak por falta de mercado e incertidumbre, el personal fue enviado otra vez a casa con el 50 por ciento de salario.



El lunes Teksid Hierro de México estará 100 por ciento deshabitada laboralmente luego que entre hoy y mañana concluyan sus labores algunos trabajadores con labores pendientes del departamento de Acabado, en espera todos de que en junio haya señales de reactivación en la industria pesada automotriz, se lamenta que actualmente el entorno es de incertidumbre.



Hasta mañana