24 Febrero 2020 04:10:00

En la ruta de la sucesión

Tereso Medina Ramírez quedó en la línea de la sucesión de la dirigencia nacional de la CTM.



En el arranque de su periodo ordinario al frente de la central obrera, Carlos Aceves del Olmo lo designó como uno de los tres secretarios generales adjuntos. Con razón, la delegación cetemista al evento de este domingo en el Monumento a la Revolución fue de las más numerosas.





Agenda completa



El que tuvo agenda todo el fin de semana fue el gobernador Miguel Ángel Riquelme. El sábado estuvo en Sabinas, en el festival de la Carne Asada, y este domingo tuvo asiento de invitado especial en el Congreso nacional extraordinario de la CTM, con motivo del 84 aniversario de la central obrera.



Por cierto, Riquelme se llevó los aplausos del cetemismo nacional, precisamente por el contingente de trabajadores que Tereso Medina, secretario de CTM en Coahuila, concentró en la Ciudad de México.



En el mismo encuentro, el Gobernador de Coahuila saludó a sus colegas de Oaxaca, Alejandro Murat; Guerrero, Héctor Astudillo Flores; San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; Tlaxcala, Marco Antonio Mena y el Estado de México, Alfredo del Mazo.





Presumen foto



La que reapareció, por lo menos en redes sociales fue María Esther Monsiváis Guajardo. Y Marucha, para sus fans, poderosa Secretaria de Infraestructura en la temporada anterior, lo hizo al estilo que marcó a lo largo del sexenio: con una fiesta y acompañada de personalidades, como fue el caso del obispo Raúl Vera López.



Sonrientes, los dos personajes no dudaron en presumir la foto.





En campaña



El que anda en campaña, pero no vaya a pensar que como candidato anticipado, sino de informe de actividades legislativas es Marcelo Torres Cofiño. El coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Palacio de Coss, optó por eventos comunitarios, en colonias, barrios y comunidades rurales de Torreón, a manera de difundir la chamba que se hizo durante el año anterior.



El también expresidente de la Junta de Gobierno del Congreso Estatal, sabe que en materia electoral la clave está en el terreno de juego y a lo mejor por eso se inclinó por las asambleas ciudadanas, como le llama a las reuniones que viene realizando.







No quiere ser pluri



Gerardo Aguado Gómez ya no quiere ser plurinominal y buscará repetir en el Palacio de Coss pero con una constancia de mayoría, y como Marcelo Torres Cofiño tiene otros planes para el próximo año y decidió no buscar la reelección, “Quillo” tiene los astros a favor para contender por el Distrito 8. En la acera de enfrente, la contrincante de Aguado será la priista Olivia Martínez Leyva.



Fernando Izaguirre actualmente es Diputado de mayoría por el Distrito 9 y al menos que decida cambiarse de casa, o de pronto tomar nuevos aires, en los comicios del 7 de junio se enfrentará al exalcalde Eduardo Olmos Castro, virtual abanderado del PRI por ese distrito.





De la misma tribu



Por lo visto, Blanca Eppen Canales ya no quiere nada con el Congreso local, o por lo menos con lo que implica una nueva campaña electoral y renunció a la posibilidad de reelegirse. En su lugar, como candidata por el Distrito 10 la atención de los panistas gira en torno a la exregidora Ángela Campos García, quien en tiempo y forma renunció a su cargo como directora de Pensiones en el Ayuntamiento de Torreón para estar en condiciones de competir.



Al interior de Acción Nacional, Campos era perfil cercano al excandidato a gobernador, Guillermo Anaya Llamas, quien “agandalló” –perdón, perdón– “aseguró” el primer lugar en la lista de preferencias plurinominales, pero actualmente se le ha visto más en coordinación con Marcelo Torres.





La pugna por Torreón



Por el lado del PRI, la nominación por el Distrito 10 será para Shamir Fernández Hernández.



Finalmente está María Eugenia Cázares Martínez; va por la reelección en el Distrito 11 y tendrá enfrente al exdirigente municipal del PRI, Hugo Dávila Prado y por Morena, al regidor con licencia Ignacio Corona Rodríguez.





Estrena cargo



Durante la semana tuvo agenda en Saltillo el alto mando del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Estuvo acá, Humberto Carlos Tohme Canales, presidente de eventos y patrocinios, en un encuentro con el dirigente de la CTM en el estado, Tereso Medina Ramírez; el secretario de Trabajo, Román Alberto Cepeda González y el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Saltillo, Gilberto Silva González.



Hubo jornada de capacitación y entrados en gastos, los ejecutivos en finanzas tomaron protesta a los nuevos integrantes de la dirigencia en Coahuila, entre ellos Ludivina Leija, contralo-ra de la Universidad Autónoma de Coahuila, como vicepresidenta del IMEF Capítulo Coahuila Sureste.