26 Abril 2020 04:10:00

En la ‘zona cero’

Un mes después del inicio de la crisis por contagios de Covid-19 entre médicos, enfermeras y pacientes del IMSS en Monclova, Zoé Robledo, para más señas su director general, llegó al tan esperado y pospuesto encuentro con el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde Alfredo Paredes para ponerse al día y revisar la necesidad de convertir el HGZ7 en Hospital Covid.



Y para que no digan que nada más fue visita de doctor, Robledo y los coahuilenses pisaron base en dicho hospital, conocido como la ‘zona cero’ y epicentro de la ola de contagios en la capital del acero. Saludaron a médicos y enfermeras y no faltó quienes mencionaran los apoyos que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Monclova les acercaron desde el principio. Entrado en gastos, el chiapaneco visitó el hospital Amparo Pape, y el hospital móvil, además del laboratorio donde la Secretaría de Salud aplica los exámenes para detectar el contagio.





Hubo errores



Dice el dicho que ante explicaciones no pedidas hay acusación manifiesta o culpabilidad evidente, y el caso es que Zoé Robledo aterrizó en Monclova con una descarga de justificaciones.



Luego de más de 60 contagios entre empleados del IMSS, entre ellos cinco fallecidos, admitió que llegaron mal a la emergencia, con errores, dilaciones y descuidos que se fueron corrigiendo.



Entre los logros, mencionó el convenio que firmó con gobernador Riquelme en dos vías: convertir, por lo pronto, la torre B del HGZ7 en Hospital Covid y permitir que derechohabientes del IMSS sean hospitalización en el regional y en el móvil, los dos de la Secretaría de Salud. Esto último no es cosa menor; no hay antecedentes de que el poderoso Seguro Social deje en manos de un Gobierno estatal la atención de sus pacientes, pero la idea es tener camas suficientes para las víctimas del coronavirus.







Le apuesta al populismo



El que ve la tempestad y no se hinca es Jorge Zermeño Infante, quien hace las veces de alcalde de Torreón. Tuvo una nueva ocurrencia: aseguró que su Gobierno no echará mano del decreto estatal para restringir la movilidad de los ciudadanos en un intento por ponerle un alto al Covid-19. Según el Edil panista, en Torreón no habrá multas, ni los policías municipales detendrán a nadie, incluso si están en la calle sin motivo, ni urgencia.



De acuerdo con sus cercanos, Zermeño mide los efectos políticos de la medida. Es cierto, las multas no son populares, pero con ello deja de lado la idea del Gobierno estatal y del resto de los alcaldes para proteger a quienes sí hacen caso y son responsables al mantenerse en casa, quienes por cierto, son la gran mayoría.







Pierde liderazgo



Por cierto, ¿Zermeño estará al tanto de que sólo 15% de los ciudadanos no están de acuerdo con las restricciones? Alguien le debería decir que si decide pensando en ellos, sus cálculos políticos son bastante malos.



Además se las da de muy conocedor de los temas y actualidades de España, en donde fue embajador. No estaría de más que echara un vistazo a la estrategia vigente allá, en la cual mantenerse en casa es clave.



Tampoco está de sobra que revise las acciones de otros alcaldes, como sus mismos compañeros panistas Alfredo Paredes y Julio Long, de Monclova y San Juan de Sabinas; el priísta Manolo Jiménez, de Saltillo o el morenista Claudio Bres, de Piedras Negras, quienes con la toma de decisiones, por muy difíciles que sean, demuestran liderazgo, y en cambio él, por lo visto, apuesta a condescender con las minorías. Además, que toque madera, pues ante un eventual brote de contagios la responsabilidad social le caería encima.







Academia en tiempos de Covid…



En la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde manda Salvador Hernández Vélez, tienen programada para el martes la primera jornada del Seminario en línea “Los derechos humanos en los tiempos de la pandemia Covid-19”, a cargo de la Academia Interamericana de Derechos Humanos.



La conferencia de inicio tendrá bastante peso en la materia por la trayectoria de los exponentes; por el plano internacional van a participar Diego García-Sayán, relator especial de las Naciones Unidas sobre independencia de magistrados y abogados; Flavia Piovesan, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y María del Camino Vidal Fueyo, del Tribunal Constitucional de España, con la conferencia “Desafíos de la impartición de justicia en tiempos de pandemia”.



Desde lo local exponen los magistrados María del Carmen Galván y Luis Efrén Ríos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la directora de la AIDH, Irene Spigno.







