13 Abril 2019 03:10:00

En Maxion Inmagusa la derrama de utilidades transcurrió sin incidentes

BUEN DÍA … DICEN QUE en Maxion Inmagusa la derrama de utilidades transcurrió sin incidentes, sin soplos de inestabilidad laboral y según un comunicado de la empresa que tiene como gerente de Estrategia Laboral al agente 007, Arturo Guevara, la derrama alcanzó hasta 62 mil del águila a los tenedores de las categorías más altas.



REITERAN QUE EL ESCENARIO DE distribución de la bolsa se registró sin incidentes a diferencia del año pasado, cuando los jerarcas de Inmagusa ya no hallaban la puerta frente al vendaval que llegó con inactividad por inconformidad en utilidades. De 5 mil pesos a 25 mil pesos y de ahí un enorme salto hasta 62 mil pesos.



DE ACUERDO AL COMUNICADO, LA cantidad más baja fue 31 mil pesos, pero que hubo trabajadores con 62 mil pesos, de tal forma que la gente de Castaños está de manteles largos, pero pese a quien le pese el conflicto laboral del año pasado les hizo valorar que lo mejor es tener contenta a la base trabajadora que por su parte lo que quiere es que le valoren su esfuerzo de todo un año.



O SEA QUE EN MAXION Inmagusa decidieron portarse bien y pagaron el recurso que corresponde a la raza de Maxion Inmagusa con todo y su sindicato balín, pero dicen que a la base eso no le importa y no le hace que paguen cuotas, siempre y cuando la feria de las utilidades sean justas como en este caso sucedió, así que dentro de poco tiempo veremos a Castaños Ranch

convertido en un pueblo repleto de carros del año.-



SESENTA MIL DE UTILIDADES YA es una cantidad digna, y dicen que ojalá que siga así dentro de los próximo años, siempre y cuando López Obrador trabaje bien y aplaque el nerviosismo de los inversionista y de EU ya que Trump reitera aplicar aranceles de 25 por ciento México por apoyar las caravanas de migrantes hondureños.



POR CIERTO DÉJEME DECIRLE QUE las noticias dicen que entró otra caravana ahora con 350 desadaptados y que mancillaron el suelo patrio abriéndose paso con episodios de violencia procedentes de Guatemala.



O SEA QUE INGRESARON VIOLENTAMENTE una vez más y la ofensa es para todos los mexicanos, pero el vejete de López Obrador dice que los quiere mucho y el descarado dice que hay empleos para todos y hasta les entrega Visa, cuando aquí en México más de 50 millones viven en la pobreza extrema.



PERO COMO LA VIEJA DEL Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard es hondureña, pues la pandilla de vendepatrias y traidores que lidera Andrés Manuel López Obrador ya se cree dueña del país, y lo está regalando a esos extranjeros.-



DICEN QUE ROOSELVET PÉREZ FERNÁNDEZ quien es lider en el departamento de Laminadora en Caliente ya está tomando represalias contra quienes cree que lo critican al grado que desata represalias y por eso consideran injusto que lo sigan sosteniendo en ese cargo ya que los empleados de confianza, los sindicalizados y hasta las mascotas piden que ya por favor le den avión.



AGREGA QUE LA TENSIÓN EMPIEZA a subir, y en lugar de que Rooselvet Pérez reflexione y reconsidere su actitud hace todo lo contrario, por lo que la base trabajadora lamenta este tipo de situaciones porque lo correcto es llevar y hacer enlace con el personal.



LA SECCIÓN 147 DEL SINDICATO Minero Democrático aseguró que obviamente AHMSA estaría mucho mejor sin los aranceles de 25 por ciento aplicado por Estados Unidos al acero mexicano, pero celebró que con todo y eso, la acerera local haya operado el año pasado con números negros al registrar una utilidad de 56 millones 286 mil 500 pesos en las siderúrgicas y subsidiarias, y 63 millones 928 mil pesos en Minera Carbonífera Río Escondido.



JUAN CARLOS TORRES TERRAZAS, VOCERO del Comité Ejecutivo Local de la Sección, expresó lo anterior, y manifestó enseguida; “vemos con optimismo que la fuente de empleo haya celebrado una alianza comercial con POSCO una firma coreana para sacar al mercado acero especializado dirigido a la industria automotriz”.



HASTA MAÑANA