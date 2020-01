09 Enero 2020 03:10:00

En plan raza

El que estuvo en Monclova en plan raza, por mera convivencia con la prensa fue el senador de Morena, Armando Guadiana Tijerina, quien muy en su estilo respondió todo tipo de cuestionamientos, antes estuvo con los de la capital..



La situación de AHMSA, su diálogo con Alonso Ancira, el adeudo, que no especificó, tiene con su empresa la necesidad de que regrese a administrar la empresa.



La necesidad de usar el fracking para la extracción de gas shale, pero antes desarrollar puntos convencionales en Cuenca de Burgos, previas reuniones de empresarios, Pemex y el Gobierno.



Para el Senador la fragmentación de Morena sin un liderazgo de unidad, tendrá que resolverse por el bien de todos, y propuso que Carlos Elizondo como un perfil viable para dirigir el partido.



Con todo que no habló de su proyección a futuro, por la camaradería, apertura a las entrevistas, chanceo con algunos cuestionamientos cualquiera pensaría que anda en campaña.



Le partieron a Rigo



El que no termina la partida de Rosca de Reyes, es el dirigente estatal del PRI, Rodrigo Fuentes Ávila, quien desde el fin de semana inició con la celebración en ejidos de Torreón, siguió en Ciénegas y ayer toco la fría convivencia en Monclova.



Se la partieron a Rigo los priístas, muy pocos atendieron la invitación, los que fueron dirían que les dieron pan duro, como si no supieran que por estos rumbos hay inconformidades no resuelta contra ciertos actores políticos.



Los acompañantes del líder estatal, Alberto Medina y Armando Castro, no se vio la “fuerza” de los de programas estatales ni funcionario alguno, pretextando eran horas de trabajo y en tiempo electoral pudiera incurrir en delito.



El acompañante distintivo de la “convivencia” fue Ricardo López Valdez, dicen posible candidato a diputado local para sumar adeptos panistas ¿será?



El pequeño inconveniente de Richy, es que Armando Castro pugna porque dejen ser otra vez a su mujer candidata.



Así las cosas, Rigo Fuentes está en un verdadero dilema para reunir militantes a un simple evento y ganar distritos, por él no queda sigue en los recorridos.



Guerrera mayor



De siempre inquieta, participativa y aguerrida, Nicté Ruiz, para más señas la esposa de Javier Guerrero, redirigió sus energías a un proyecto de arte y cultura para contribuir al bienestar comunitario.



Es a través de esa pasión que busca ver, debatir y plasmar problemas con sus posibles soluciones, como objetivo primordial del proyecto.



RUMA: Arte y Comunidad, el proyecto.



A Nicté Guerrero no hay que perderla de vista, de este tipo de mujeres se requieren muchas.



Entusiasmada



Cuando le dijeron que no iba de candidata a diputada local, según dicen algunos funcionarios de gobierno, vieron a Lupita Oyervides poner en toda publicación en redes sociales “entusiasmada”, “contenta”, “feliz”.



Con grandes retos retomó Oyervides el arranque de año, conseguir que Coahuila logre la comercialización de destinos, paquetes, productos, circuitos que permitan generar una derrama económica mayor en la entidad.



De la mano de OCV, autoridades municipales y agrupaciones, la Secretaría contempla reducir el impacto por recortes presupuestal llevando el turismo de Coahuila a niveles internacionales.



Por ahora la participación política quedó descartada.