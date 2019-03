10 Marzo 2019 04:10:00

En plena Cuaresma

En pleno arranque de la Cuaresma, al obispo Raúl Vera López se le puso enfrente a un organismo católico que le reclama una postura clara sobre el aborto. Se trata de la asociación civil Católicas por el Derecho a Decidir, cuyas integrantes, nos aseguran, llevan puntualmente la liturgia, pero a la vez están a favor de la interrupción del embarazo y hasta empujan para que esa práctica se convierta en legal.



Por lo pronto, el grupo trae a la mano los datos de la Encuesta Nacional de Opinión Católica, en la cual según esto 8 de cada 10 católicos no tienen problema con que en la familia, escuela y en las mismas parroquias se dé información a las niñas y adolescentes sobre el aborto legal.



Pero no es el único tema incómodo para el Clero, pues las mismas mujeres aseguran que 91% de los católicos vota porque su Iglesia permita el uso del condón.



Se tomó varios días



El que cumplió años el viernes y aprovechó para tomarse varios días de asueto, fue el secretario de Seguridad Pública en el estado, José Luis Pliego Corona. La última vez que se le vio en público fue el jueves, durante el traslado de reos del Cereso de Cieneguillas, en Zacatecas, al Cefereso número18 en el ejido Mesillas, de Ramos Arizpe. Al día siguiente, cuando llegó la segunda tanda de reclusos, esta vez desde la colonia Penal Federal de las Islas Marías, Nayarit, al originario del Estado de México no se le vio ni el polvo.



Está bien que Pliego Corona a cada rato presuma que Coahuila es de los estados con más tranquilidad y menos índices de violencia, pero de ahí a que se vaya de vacaciones adelantadas… Nos comentan que el asueto del responsable de la seguridad pública en el estado fue sólo por el fin de semana y para el lunes estará de regreso con las pilas al 100 por ciento. Veremos.



A 100 días



El que se dejó ver este fin de semana en Jalisco fue el senador Armando Guadiana Tijerina, quien no desairó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador para viajar al municipio Encarnación de Díaz, al noreste de aquella entidad, para presentar el programa de apoyos para productores de leche, a 100 días del arranque de la cuarta transformación.



Quién sabe si se habrían puesto de acuerdo, pero el tabasqueño y el presidente de la comisión de Economía en el Senado, vistieron camisas a cuadros del mismo color.



También estuvieron el secretario de Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula; Salvador Álvarez Morán, tesorero de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien por cierto, para evitar el ya característico abucheo de los afines a AMLO en contra de mandatarios de oposición, se llevó su propia porra y terminó por opacar a la de los “morenos”.



Arranque lento



Por cierto, el arranque y los primeros 100 días del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador han sido lentos para algunos sectores productivos y de ello pueden dar cuenta los socios de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), que en Coahuila encabeza el monclovense Andrés Osuna Mancera.



Resulta que a tres meses del inicio de la cuarta transformación, el Infonavit todavía no define las reglas del juego para entregar los créditos a los trabajadores, especialmente aquellos con ingresos equivalentes a 2.8 salarios, en donde históricamente ha caído el grueso de los financiamientos.



Y mientras no haya claridad, la Canadevi decidió esperar hasta junio, o incluso el arranque del segundo semestre del año, para empezar con los proyectos de construcción de vivienda, que por cierto, es uno de los sectores que más empleo generan.



Fuego amigo



Durante la semana, los reflectores se dirigieron hacia el paisano José Narro Robles. Primero, por su eventual nominación como candidato a la dirigencia nacional del PRI. Segundo, por los señalamientos respecto al supuesto mal manejo de recursos para la compra de medicamentos, cuando estuvo al frente de la Secretaría de Salud.



Conociendo a los priistas y cómo se las gastan a la hora de la grilla interna, no le extrañe que en todo esto haya fuego amigo.



Le volvió el aliento



A la que le volvió el aliento fue a la monclovense Guadalupe Oyervides Valdez, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos. Resulta que justo después de su designación en el cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el presupuesto especial que había precisamente para mejorar las condiciones de los pueblos mágicos a lo largo y ancho del país, pero la funcionaria podrá volver a dormir



tranquila.



Resulta que el Gobierno de Coahuila le entrará directamente con una parte de los recursos y la otra buscará conseguirla a través de la recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), aunque para ello es necesario ponerse de acuerdo con la Asociación de Hoteles y Moteles.



El caso es que Parras, Cuatro Ciénegas, Viesca, Candela, Arteaga, Guerrero y Múzquiz no se quedarán sin magia… y tampoco sin dinero.