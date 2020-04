28 Abril 2020 03:10:00

En plena etapa 3 de la contingencia y crece la desesperación…

Empieza ya la desesperación por la crisis económica que pega a miles de empresas y hogares de Monclova y la región...



Por momentos las familias hacen a un lado el miedo ante este padecimiento del coronavirus, para enfocarse en que no tienen qué comer al día siguiente...



Retando al virus y hasta a las mismas autoridades, abren sus negocios y salen a trabajar en lo que pueden, mejor dicho en lo que sale y lo que les paguen lo importante es comer...



Comerciantes también ya sienten que el agua les llega al cuello y quieren abrir sus negocios aunque saben que la clientela es poca, porque está guardando la cuarentena o de plano no tiene dinero más que para lo indispensable, que es el alimento diario...



Y lo que es peor, los recibos y las cuentas llegan puntuales, el agua, el teléfono no han dado tregua y la luz ya no tarda en llegar y sabrá Dios de qué tamaño estará el ramalazo y ya dijo la CFE que no habrá condonaciones para nadie...



Los municipios y el Estado, también algunas organizaciones civiles, reparten despensas, pero ante lo prolongado de la contingencia resultan insuficientes, ya se rebasó el mes de aislamiento y lo que nos falta...



Ante esta desesperación las autoridades dicen que a lo mejor en tres semanas salimos de la Fase 3… la más difícil...la de mayor contagios...Dios quiera..



Pero serán otras tres semanas sin empleo, sin ingresos y subsistiendo la mayoría de los hogares como Dios les da a entender.....



Ayer el Alcalde de Monclova daba cifras alentadoras de que estaba bajando hasta un 70 por ciento el índice de casos sospechosos y refiere que es por la obediencia social a las medidas sanitarias...



Hay arrestos por desacato pero también hay gente quedándose en casa...



Y no queda de otra que apechugar dijera mi abuela y ojalá que no sean tres semanas sino dos, en las que vayamos saliendo de esto que ya parece una pesadilla...



¿Y los regidores apá?...



En todos los municipios vemos a los alcaldes ocupados en esta contingencia, algunos ya se ven cansados y de plano todos ya quisiéramos verle el fin a ésta emergencia sanitaria decretada desde mediados de marzo..



Sin embargo hay una parte importante en los municipios que cuestan mucho, que representan una parte muy exigente y que cuando se les necesita hacen la operación avestruz, o sea, esconden la cabeza y sacan salva sea la parte...



Esta fracción costosa son los regidores y no los vemos ocupados, quién sabe si estén acogidos al beneficio del home office, pero ahora es cuando la gente más los necesita...



Pueden quedarse en casa pero que aporten, ganan mucho dinero para que donen una quincena por lo menos y lleven ayuda a quien lo necesita...



En la mayoría de los munucipios los regidores están echados como las vacas amachadas, y a esas no las mueves con nada...



En Castaños sólo hemos visto al doctor Juan Antonio Garza García donando parte de su sueldo y entregando despensas y párele de contar, ya no hemos visto a nadie más, sólo a la regidora de transporte multando al que puede...



En Frontera no vemos a ninguno, salvo la sindica panista Laura Moreno Alemán, quien desde su consultorio dental ofrece ahyuda a quien lo necesita y eso es mucho en éste momento de contingencia...



En Monclova vemos sólo a César Menchaca llevando ayuda a las colonias, sabe de dónde sacará pero él reparte despensas, con su respectiva foto para el “feis” pero él reparte...



San Buena, Nadadores, Ciénegas, Ocampo, ninguno asoma las narices dijera mi abuela..



En Ocampo nada más Iván Rivas y eso porque entrega despensas...pero el resto brilla por su ausencia y cobrando completita su quincena..chulada verdad de Dios.