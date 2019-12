14 Diciembre 2019 04:05:00

En pocas palabras

Para preparar el fin de año, aquí algunas de las mejores frases con las que cerré la columna en 2019. Algunas reflejan perfectamente nuestra triste realidad, otras brindan consejos valiosos, invitan a la reflexión o simplemente provocan una sonrisa. No hay editorial más poderoso que el que ocupa tan poco espacio.



“Nunca pienso en el futuro. Solito llega rápido”, Albert Einstein.



“Cuidaos de los falsos profetas que vienen con vestidos de ovejas”, Evangelio de San Mateo.



“Hablar no me enseña nada. Solo aprendo cuando escucho”, Larry King.



“Al enfrentar un obstáculo imposible de librar, la terquedad es idiotez”, Simone de Beauvoir.



“El mejor mentiroso hace que dure mucho la mentira más pequeña”, Samuel

Butler.



“Contrata a los que saben y déjalos trabajar. Si no, contrata a los más baratos para que hagan lo que digas”, Warren Buffett.



“La pobreza es la peor forma de violencia”, Gandhi.



“La flojera es solo el hábito de descansar antes de cansarse”, Jules Renard.



“No escapas la responsabilidad de mañana evadiendo la de hoy”, Lincoln.



“Tu talento es el regalo que Dios te hizo. Lo que hagas con él es tu regalo a Dios”, Leo Buscaglia.



“Por cada minuto que estás enojado sacrificas 60 segundos de paz”, Ralph Waldo Emerson.



“El pesimista se queja del viento, el optimista espera a que cambie y el realista ajusta sus velas”, William Arthur Ward.



“Ser virtuoso es maravilloso, pero sentirse virtuoso es un atajo al vicio”, Julian Baggini.



“Soy paciente con los estúpidos, pero no con los que están orgullosos de serlo”, Edith Sitwell.



“No he fracasado. Solo he encontrado 10 mil formas que no funcionan”, Edison.



“El joven conoce las reglas. El viejo, las excepciones”, Oliver Wendell.



“Los que planean la destrucción de otros, muchas veces mueren en el intento”, Platón.



“No hay nada más inútil que ser eficiente en algo que no se debería hacer”, Peter Drucker.



“Solo hay un jefe: el cliente. Y puede despedir a todos en la empresa simplemente gastando su dinero en otra parte”, Sam Walton.



“El talento gana juegos, los equipos campeonatos”, Michael Jordan.



“No tengo tiempo para una crisis, mi agenda está llena”, Kissinger.



“Pueden escuchar tus palabras, pero sentirán tu actitud”, John Maxwell.



“En la política, la estupidez no es desventaja”, Napoleón.



“En la juventud aprendemos. Con la edad entendemos”, Marie von Ebner-

Eschenbach.



“Algunos no quieren parecer tontos. Y para evitarlo están dispuestos a seguir siéndolo”, Alice Walker.



“Todos tienen un plan hasta que los golpean en la boca”, Mike Tyson.



“Determinación es correr la vida como un maratón y no como un sprint”, Angela Lee Duckworth.



“El idealismo no te protege contra la ignorancia, el dogmatismo y la estupidez”, Sidney Hook.



“La lógica es el inicio de la sabiduría, no el final”, Leonard Nimoy.



“Pensar es el trabajo más difícil, por eso pocos lo hacen”, Henry Ford.



“Los insultos son los argumentos del que está equivocado”, Jean-Jacques Rousseau.



“No hay mayor pecado que la estupidez”, Oscar Wilde.



“Una verdad que daña es mejor que una mentira útil”, Thomas Mann.



“La risa es un tranquilizante sin efectos secundarios”, Arnold H. Glasow.



“No ser un idiota es más difícil de lo que se cree”, Charlie Munger.



“No sobrevive el más fuerte, sino el más inteligente”, Charles Darwin.



“La frugalidad empuja a la innovación”, Jeff Bezos.



“La suerte es el último refugio del flojo y del incompetente”, J. C. Penney.



“Cada quehacer trae su reloj”, Enrique Canales.



“Hay estupideces bien vestidas así como también hay estúpidos bien vestiditos”, Nicolas Chamfort.



Pocas palabras, gran sabiduría. Para apuntar y reflexionar, sobre todo en esta época, ¿no crees?



Posdata. De lo perdido, lo que aparezca. Aunque se cedió, es buena noticia que el T-MEC se apruebe.



“Comerme las palabras nunca me ha dado

indigestión”.

Winston Churchill