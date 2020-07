19 Julio 2020 04:09:00

En política no hay casualidades

El pasado 2 de junio se informó a los mexicanos que a petición de Estados Unidos, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había bloqueado mil 770 cuentas de personas físicas, 167 empresas y 2 fideicomisos vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), como parte del “Operativo Agave Azul” realizado por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), cuyo evento fue calificado por las autoridades como el mayor congelamiento de cuentas que se haya hecho.



En la mañana del 26 de junio se conoció el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en el Paseo de la Reforma, de donde salió herido el alto funcionario de la mayor policía del país. Esta acción criminal dejó muchas interrogantes por los errores cometidos por los gatilleros. En el ataque murieron dos escoltas del jefe policiaco y una mujer que transitaba por el área con su familia.



El 8 de julio, en su primer viaje al extranjero, el presidente Andrés Manuel López Obrador arriba a Washington, Estados Unidos, para entrevistarse con el presidente estadunidense Donald Trump. En dicha recepción, alrededor de 150 personas vitorearon a AMLO, y una veintena más le manifestaron su rechazo. El viaje del Presidente mexicano fue ignorado por los principales periódicos del vecino país. El encuentro de los presidentes fue calificado como histórico y exitoso, aunque no se supo lo que se había platicado en corto. Allí conocería López Obrador la detención del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, lo que constituyó una importante noticia, pues el preso está en proceso de extradición.



El 13 de julio, López Obrador anuncia que iniciará una gira por el territorio dominado por el CJNG, a los estados de Guanajuato, Jalisco y Colima, según se informó, para apoyar las acciones que se realizan para conseguir la paz y apoyar a la gente de estos tres estados.



El 14 de julio, el Presidente inicia su gira por Guanajuato y se reúne con el Gobernador de ese estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, mientras el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gabinete presidencial, Arturo Durazo Montaño, declaraba que se le había acabado el dinero al Cártel de Santa Rosa de Lima, pues “no tiene para pagar la nómina”.



El 16 de julio, en Zapopan, Jalisco, municipio que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, el presidente López Obrador señaló que en el combate al crimen organizado prevalecerían las leyes y que su Gobierno no negociaría con delincuentes. Con el Gobernador jalisciense, Enrique Alfaro Ramírez, AMLO acordó que reencauzarán sus relaciones a pesar de los desacuerdos. Con los gobernadores de Guanajuato y Colima, el Presidente también logró la conciliación política.



El 17 de julio, el viernes pasado, apareció en internet un video en donde se aprecia un pequeño ejército armado hasta los dientes de alrededor de 74 personas vestidas como militares, que se supone es el cuerpo de élite del líder del CJNG. Lo último que se sabe del tema es la declaración de Alfonso Durazo, en donde afirma que el video es un montaje.



A todo lo anterior hay que agregar la detención en Estados Unidos del exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, quien está acusado de nexos con el Cártel de Sinaloa. También hay que incluir la extradición del exdirector de Pemex, Emilio Losoya Austin, quien según se dice, viene a México a delatar a sus patrones y cómplices. Asimismo, hay que agregar como marco de estos sucesos, la elección intermedia del 2021.



Todo esto ha traído múltiples especulaciones y conclusiones sin sustento, pero lo cierto es que la historia ha demostrado que en política no hay casualidades, y tanto los mexicanos como su Gobierno, debemos esclarecer la situación para saber verdaderamente lo que está pasando y así poder encontrar el camino a la solución, antes de que haya derramamiento de más sangre.