20 Abril 2019 03:10:00

En su querido Torreón

EN SU QUERIDO TORREÓN, EL Gobernador de Coahuila fue un participante más dentro de lo cientos de fieles católicos que estuvieron en la representación del Viacrucis en el cerro de las Noas.



EL COMÚN DE CADA CIUDAD en el Viernes Santo fue la escenificación de la Pasión de Cristo por parte de familias católicas, el Mandatario fue parte de aquel contingente que pudo haberlo hecho en otros años pero hasta hoy trascendió.



UNO ENTRE 60 MIL PERSONAS, gentes de Coahuila y Durango, que resultan una de las celebraciones más importantes durante el periodo vacacional.



EL MANDATARIO REAFIRMÓ QUE HAY seguridad, los operativos en coordinación con Federación y municipios con un despliegue de elementos generan la tranquilidad que los residentes y visitantes necesitan.



EL TORREÓN DEL “GÓBER” PRONTO tendrá parque ecológico, ahí en el complejo turístico religioso Cerro de las Noas, y casi listo el Centro de Convenciones.



PRESUMÍAN DE HOTELES LLENOS EN la Región Laguna.



DE HOSPEDAJE SEGURO HABLANDO NO se puede decir lo mismo de los hotelitos en Monclova, los que no alcanzan una estrella pero sirven para que algunos foráneos pasen la noche si van de paso o vienen algún asunto, porque los asaltan.



TAL COMO LO OYEN, DESPUÉS de aventarse largas horas de viaje en camión, llegan a dormir a una cama y en lo más profundo del sueño los despierta una cruda realidad, los FC que los despiertan y revisan y hurgan entre sus pertenencias.



HASTA LA ÚLTIMA BOLSA DE plástico o rincón de la maleta les revisan los de Fuerza Coahuila en busca de droga, al no encontrarles les quitan el dinero que traen consigo.



LOS HOTELUCHOS, ASÍ LES DICEN ésos que están a unas cuadras de la Central de Autobuses, son de los más inseguros y peligrosos para cualquier foráneo que viene con la oferta de una compañía foránea hacer trabajo bien pagado.



NI QUIÉN LOS DEFIENDA O les ayude, así que el temor los hace regresar a su pueblo o la necesidad de pedir ayuda para seguir con el plan de trabajo y ganarse unos pesos.



NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA TIENE SU Confederada Internacional de Trabajadores en el que anunciaría agrupar a 150 sindicatos, aunque otros dicen que en el registro otorgado sólo aparecen unos cuantos.



DOS O TRES O LOS que sean, el líder del Sindicato Minero empieza el despliegue territorial para formar la red de trabajadores tan grande como las adheridas al PRI que están en peligro de extinción.



EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA o AMLO puede decir lo contrario pero el apoyo de la Federación para que el senador Gómez Urrutia consolide sus proyectos personales o de partido están más que claros.



EL VOTO CORPORATIVO ESTARÁ DE regreso, sólo queda saber quién es el mejor postor.



LE APUESTAN AL PARO EN subsidiarias de AHMSA, no pasa que corran algunos trabajadores, pero se demuestra desde dónde se tienen el control de los hilos.



LA AGITACIÓN ENTRE LA RAZA que indirectamente depende de Altos Hornos de México continúa por el asunto de las utilidades, es la bandera para persuadir a trabajadores de Tecno Servicios, Servicios Monclova y Redinsa.



DE SIEMPRE, LOS TRABAJADORES DE las subsidiarias de AHMSA han aceptados las condiciones laborales y prestaciones, hasta que llegaron algunos a hablarles al oído de los derechos que tienen y los incumplimientos de la empresa.



LOS TRABAJADORES SE ENVALENTONAN, ANUNCIAN paro laboral, les han informado de sus derechos y y lo que pueden conseguir si reclaman la prestación como es el pago de utilidades, en la que nunca se les toma en cuenta.



EL SUSPENSO DEL MONTO A pagar genera desconfianza, suposiciones y conjeturas que hacen despotricar al trabajador o caer en las redes de los falsos defensores, dijeron que la otra semana queda definido.