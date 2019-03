21 Marzo 2019 04:09:00

En un ‘Rincón del alma’...

C oincidir... elemento que malamente los políticos “expertos” no incluyen en sus textos; el “Profe” Moreira hoy da lecciones a “sus maestros”.



O es acaso que olvidaron analistas, observadores y detractores que el “compadre presidencial”... ¡fue abrazado por Humberto en la pila bautismal!



M e refiero a Miguel Rincón, padrino de Eva Catalina, hoy compadre de Andrés, padrino de Mercedes, ¡hija del dueño del papel en todo América Latina!



P ues así es, amable lector, el compadre del Presidente también lo es del exgobernador... –eso a muchos les puede causar cierto resquemor.



A su hermano por ejemplo, que en la Cámara baja anda buscando sustento... y da votos al de Macuspana, con una intención no muy sana.



D e manera que el “Profe” se fue solito al Rincón; pero no fue castigado, sino que se vio “anticipado”.



R ubén sigue vendiendo votos, “El Profe”, en cambio, tiene sus cotos... hoy los comparte con quien reparte.



E s ahora tiempo de bautizar... ¿cómo le quiere usted llamar?... ¿la mafia de la pila bautismal?... ¡Ante un pueblo sin memoria, la hemeroteca es genial!