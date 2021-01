14 Enero 2021 03:10:00

Encienden el horno

Buen día .El Gobierno Federal reveló ayer que los nuevos accionistas de AHMSA en alusión a Grupo Villacero le enteraron que tienen listo el recurso para pagar el primer abono de 50 millones de dólares, y que estaba viendo en qué aplicarían ese presupuesto, no batallarían mucho para resolver porque en 2020 entregó 60 millones de dólares en caja de regalo a Honduras y El Salvador.



Ya hasta los quieren vacunar contra la Covid-19, y por cierto el 15 de enero está prevista una caravana hondureña rumbo a México, pero su incursión en territorio mexicano sería catastrófica en plena pandemia, el Gobierno de Coahuila ya advirtió que no permitirá el ingreso a territorio coahuilense.



Cerca del mediodía Altos Hornos de México confirmó la versión presidencial consistente en que acordó pagarle al Gobierno Federal en un término de 4 años los 200 millones de dólares que le reclama por la operación de compraventa de Agronitrogenados, pero la lana la pagará Julio Villarreal a nombre de AHMSA y no precisamente Alonso Ancira.



La acerera monclovense envió un escueto comunicado de cuatro líneas a la Bolsa Mexicana de Valores y el párrafo dice; ìAltos Hornos de México S.A.B. de C.V. informa que acordó pagar en un plazo de cuatro años la cantidad de 200 millones de dólares que el Gobierno Federal demanda por la operación de compraventa del complejo petroquímico Agro Nitrogenados, lo que se está implementando ante las autoridades correspondientesî.



A ver si exigen también a la FGR proceda a reclamar a Yeidckol Polevnsky el daño patrimonial de 500 millones de pesos al erario público cuando era presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, las prerrogativas de los partidos son recursos públicos, es dinero de los contribuyentes, hay denuncia ante la Fiscalía General de la República colocada por Bertha Luján pero obviamente solapada.



En Coahuila las féminas que han estado en la presidencia estatal del partido Morena han robado a manos llenas, hay denuncias al interior y hasta acciones legales del INE, desde Claudia Trinquetes al grado que hasta el organismo electoral recuperó a lo chino lo robado, siguió otra igual como Miros Sánchez quien acabó con el cuadro y aunque ya no era presidenta seguía cobrando las prerrogativas.



Luego se las ingenió para que la lana de las prerrogativas de Morena Coahuila la cobrara y sigue cobrando su hermana Tencha que prácticamente creó una secta de pillos, por eso la sabiduría de la vox populi nunca yerra; todos los partidos políticos y la mafia que está al frente son iguales de bandidos.



Recaudación de Rentas instala desde hoy un módulo de atención a los contribuyentes en la Sección 288 del Sindicato Democrático a efecto de que trabajadores y público en general obtengan información de lo relacionado con el pago de derechos vehiculares, tal vez hay trabajadores que quieren ponerse al corriente, en fin, ahí estarán desde las 9:00 hasta las 16:00 horas.



Dicen que a finales de enero se llevaría a cabo una jornada electoral a puerta de factoría de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México, esto con el objetivo de elegir la comisión revisora del Contrato Colectivo de Trabajo y Comité de Huelga, poco a poco llegará el mes de mayo y la obligación entonces de reembolsar las aportaciones al llamado Fondo de Pro-Huelga, pero no hay recursos disponibles para entregarlo íntegro.



El martes, por cierto, el secretario de Trabajo del CEN del Sindicato Democrático, Mario Pérez Rebollozo, y el presidente del CGVJ, Efraín Martínez Macías acudieron ante autoridades locales de la Fiscalía General del Estado para checar el estado que registra la carpeta de investigación, y ni modo de pedirle a Julio Villarreal que les preste poco más de 7 millones de pesos para completar.



Hasta mañana