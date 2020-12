18 Diciembre 2020 04:10:00

Encontronazo por reelección

La posibilidad de la doble reelección de alcaldes en Coahuila llevó al encontronazo al Instituto Electoral de Coahuila, que preside Gabriela de León Farías, y al Tribunal Electoral del Estado, de Sergio Díaz Rendón.



El Tribunal ordenó al IEC recomponer la plana y abrir la puerta a la elección concurrente, con el argumento de que los magistrados malinterpretaron la ley y el periodo de ayuntamientos de 2018 no lo debieron considerar como ordinario, sino extraordinario.



El IEC, en voz de su presidenta, reviró y dijo que, para empezar, su interpretación legal coincide con la del Congreso, e insistió en que la elección de un año fue ordinaria, pero aún con esto, acataron el fallo.





Amicus curiae



El tema no paró ahí, pues Gabriela de León reclamó a Díaz Rendón y al resto de los magistrados, que al recurrir a la figura del amicus curiae, violaron la Constitución, pues permitieron la intervención de extranjeros, con todo y que se trata de académicos y expertos, en una decisión sobre temas electorales que solo corresponde a las autoridades mexicanas.



“Esto violenta lo establecido en el Artículo 33 constitucional, porque no estamos frente a un tema académico, sino que estamos en presencia de extranjeros de Italia, de España, de Honduras, que comparecieron por escrito, a un tribunal electoral, a emitir su opinión de cómo debía ese tribunal interpretar la Constitución”, señaló.



En el TEE no tardaron en reaccionar, y acusaron a la consejera presidenta de desconocer la ley. Habrá que ver cómo acaba todo esto.





Satanizó el caso



Y aunque desde la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la posible doble reelección de alcaldes en Coahuila, a los interesados los mueve la idea de que el regaño desde Palacio Nacional en realidad obliga a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a resolver con autonomía.



Para los optimistas, sería por demás obvio que luego de la satanización del caso por parte de AMLO, voten en contra solo porque el Presidente así lo cree conveniente, y dejen de lado la ley, e incluso jurisprudencias internacionales. Veremos.





Se les olvidó Zermeño



Ahora el trío que presume control entre el panismo de Coahuila apareció en foto con su dirigente nacional, Marko Cortés. Guillermo Anaya, Jesús de León y Marcelo Torres Cofiño anduvieron de gira por la capital del país y tuvieron encerrona con el alto mando, pero esta vez no llevaron a su nuevo aliado, el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño. ¿Será que se les olvidó?





Liderazgo y buen trabajo permean



Palabras más, palabras menos, fueron los conceptos que expresó el nuevo comandante de la Sexta Zona Militar, el general Guillermo Nava Sánchez, en la reunión de seguridad de este jueves, y al referirse al trabajo del gobernador Miguel Ángel Riquelme.



El militar hizo mención de los resultados que Coahuila mantiene en materia de seguridad, de acuerdo con los indicadores, pues al igual que la pandemia, es una tarea considerada prioritaria por el Gobierno estatal.



Destacó que Coahuila es piedra angular en el desarrollo de este rubro en el país y reiteró el total apoyo del Ejército Mexicano a esta política de Estado que aplica el Mandatario, por cierto, con mucha pasión.





Saltillo seguro



En esta semana fueron presentados al gobernador Miguel Riquelme los resultados en materia de seguridad en Saltillo, y reconoció el modelo que se implementa desde la Administración de Manolo Jiménez, en donde mucho tiene que ver el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández, cuya estrategia llevó a la ciudad a los primeros lugares en la escala nacional.



Federico Fernández, nos comentan, logró conjuntar estrategias con los ciudadanos y las distintas fuerzas estatales y federales de seguridad, con resultados en esta materia, por lo cual el gobernador Riquelme felicitó este esfuerzo.