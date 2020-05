07 Mayo 2020 03:10:00

Encuesta SIN

Habrá quién la crea, le desconcierte o de plano le cause hilaridad los resultados de la encuesta de Massive Caller quien insiste en la intención del voto para la elección a diputados locales.



La intención del voto en encuesta al 3 de mayo, refiere que el PAN tiene asegurados sólo dos distritos 9 y 11; Morena cinco distritos, el 2, 5, 6,7 y 8 el PRI 1, 3, 4,10, 12, 13 ,15 y 16 con un empate entre PRI Y PAN en el distrito 14.



Me causa desconcierto una encuesta en que en algunos distritos, como el 2 de Piedras Negras la respuesta sea a ciegas, “Con cualquier candidato votan por Morena”.



En Sabinas sería del PRI, con Chuma Montemayor, algo que resulta cuestionable por existir desde hace varias elecciones firmeza de oposición.



Dirán que en el distrito 5, cabecera Monclova Lupita Oyervides está por debajo 2 puntos de “cualquier candidato de Morena” lo mismo con Ricardo López en el distrito 6 superado por 7 puntos con cualquiera de Morena.



A cómo andan las cosas en Morena, con una voracidad bruta de los cabecillas de grupo queriendo imponer a sus allegados como candidatos, una serie de impugnaciones por la ilegalidad de la dirigencia, difícil de creer en un triunfo.



Con el debido respeto al trabajo de la encuestadora, pero el razonamiento ciudadano es otro desde hace meses. No son tiempos de votar a lo borras, con los ojos cerrados e irte con cualquiera.



Reparto



En Frontera el alcalde, Florencio Siller Linaje, acompañado de su equipo de colaboradores, puso en marcha el reparto de kit de limpieza como parte del programa “Paquete quedes en Casa”.



Sin pretexto para enfrentar la lucha contra el Covid-19, los paquetes con insumos de limpieza llegarán a las familias más vulnerables de diversos sectores, unos identificados por el DIF y otros por funcionarios del Municipio.



Con 31 casos de coronavirus en el municipio, Lencho asegura redoblará vigilancia sin llegar a multar, los comerciantes responden al llamado de aplicar medidas sanitarias.



Incongruente



El alcalde panista de Rosita, Julio Long, muy incongruente desde hace rato más notorio en días cruciales de la pandemia de Covid-19 un día propicia concentración de ciudadanos por un festival de despedida y al otro promueve el “Paquete quedes en Casa”.



Aunque sea para la foto llegó al domicilio de algunas personas a entregar la bolsa con artículos de limpieza.



Eso sí, reconoció y resaltó la visión del Gobernador de Coahuila, para poner en marcha acciones para reducir la afectación del coronavirus, y entonces cuál sería su desempeño, vaya opositor ya ni le despista.



Atrasada



Tuvo que esperar 12 casos de Covid-19 y 2 fallecidos para que la alcaldesa de Sacramento, Yahaira Reyna, instalara un filtro de salud a la entrada del pequeño pueblo para empezar a checar la temperatura y prevenirle del contagio.



Jura tener todo controlado el problema de contagio, sin razonar que por el tamaño de población doce y 2 muertos de coronavirus es todo un problema.



Para Yahaira la Udecista, la gobernanza se concentra en darle a “su gente una despensa” y hacerle fiesta en fechas especiales.



En pocas palabras con la gordita sólo “pan y circo al pueblo”,



Por cierto otra más agradecidísima con el Gobernador de Coahuila, porque las apoya en todo ¿Será que el pueblo ya no paga impuestos y Riquelme saca de su dinero para los apoyos?