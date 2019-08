27 Agosto 2019 04:10:00

Encuestas a modo

El que se puso a pagar y ordenar encuestas a modo fue el exniño azul, Luis Fernando Salazar Fernández. No lo decimos nosotros, sino los propios panistas, sus excompañeros de partido, quienes lo conocen bien y saben de lo que es capaz.



Resulta que en Torreón circula una encuesta electoral en la cual el diputado federal aparece a la cabeza de las preferencias electorales, muy por encima de sus competidores. Por ejemplo, al medir a los partidos políticos Morena está 11 puntos arriba del PAN, aún y cuando el partido de moda no tiene forma, ni estructura, y el albiazul es Gobierno. Se baja el cero y no contiene.



¿A poco no cala?

Por cierto, algo que seguramente no caerá bien en la cuarta transformación es que según la encuesta del expanista Luis Fernando Salazar, quien llegó a Morena al amparo del senador Armando Guadiana Tijerina, ganaría por 25 puntos de ventaja una consulta interna con quien quizás es la figura morenista más conocida y vista en el estado, sobre todo en barrios y ejidos, es decir, el superdelegado Reyes Flores Hurtado.



De hecho, el legislador federal “colocó” en segundo lugar de la eventual contienda interna en Morena, al exalcalde, excandidato a gobernador y como él, actual diputado federal José Angel Pérez Hernández.



Reyes Flores jura que no se va a involucrar en temas del partido, ¿pero a poco no cala lo que anda haciendo “El Hooligan”, como conocen sus fans a Luis Fernando?



Dio resultado

Buenas noticias para la frontera blanca. A menos de una semana de las gestiones ante la Dirección General de Aduanas, se destrabó el recurso pendiente para ampliar las instalaciones aduanales en el Puente Internacional II de Piedras Negras. La inversión total será de 54 millones de pesos, de los cuales 25 correrán por cuenta del Gobierno federal y el resto estará a cargo de los gobiernos estatal y municipal, previa firma de un convenio.



Como las acciones apremian, los trámites podrían concluir esta misma semana y la idea es que las obras queden listas a finales de noviembre. Está considerado ampliar la aduana a cinco carriles, dos para automóviles, otros dos para transporte de carga y un Sentri, de flujo rápido.



El miércoles pasado estuvieron en la Ciudad de México el gobernador Miguel Riquelme y el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres; llegaron con los proyectos bajo el brazo con el director general de Aduanas, Ricardo Ahued y la gestión cristalizó este lunes.



Desnudan ‘el MatamorosGate’

‘El Matamorosgate’ está por llegar al Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay interesados en que el caso no sea condenado al olvido y no es para menos.



Se trata, nos comentan. de la propia estafa maestra del municipio lagunero gobernado por Morena y el alcalde Horacio Piña Ávila, quien antes de irse de vacaciones de verano consiguió el respaldo de la mayoría de los regidores y síndicos para autoasignarse un bono económico sin más motivo que el de pasar días de asueto a gusto, sin limitaciones económicas pues.



El alcalde morenista quiso desviar la atención al asegurar que el bono en realidad fue para dar apoyos sociales, pero un audio de la sesión y el acta de Cabildo que ya circulan, revelan lo contrario.



Buena convocatoria

Buen punto se anotaron la Universidad Autónoma de Coahuila y la Academia Interamericana de Derechos Humanos con la convocatoria al foro temático Derecho a la Memoria, Verdad, Justicia y Reparación” que se desarrollará este martes en las instalaciones del campus Arteaga.



Entre otros, estarán Alejandro Encinas Rodríguez, quien ha tenido mucha tarea como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Lo reciben el gobernador Miguel Riquelme; el rector Salvador Hernández Vélez y el director de la AIDH, Luis Efrén Ríos Vega.



El cónclave sobre derechos humanos arranca a media mañana y permitirá a víctimas de violencia y expertos aportar al diseño del Programa Nacional de Derechos Humanos, en los tiempos de la cuarta transformación.



En el cónclave

En el cónclave de este martes también estará Alán García Campos, para más señas titular de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos en México, y Estefanía Hernández Ceballos, directora general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.



Nos anticipan que habrá mesas de trabajo simultáneas sobre derecho a la verdad y la memoria, a la justicia, reparación del daño y garantías de no repetición y el compromiso con las víctimas y sus familias es que lo de este martes no sólo quede en ideas y opiniones, sino en planteamientos concretos para el Plan de Derechos Humanos de la 4T.



Al fin

Por fin le van a poner alto a los irreversibles daños ambientales en Cuatro Ciénegas. El gobernador Miguel Ángel Riquelme anunció un plan de acción que se va a implementar a través de la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Territorial y, por lo tanto, la encomienda la tiene su titular, Jericó Abramo Masso. Los dos estuvieron este lunes con la alcaldesa Yolanda Acuña y especialistas para diseñar el plan de acción.



De entrada, se van a recuperar al menos 10 hectáreas de humedales en el lastimado valle.