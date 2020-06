14 Junio 2020 03:10:00

Encuestas

Si dicen que las encuestas es de quien las paga, cierto es que el favorecido es el consultor que lo mismo ponen como favorito a uno del PAN que a uno del PRI y ahora salen que Morena ganará la alcaldía en Monclova.



El truco de la consultora nada más ellos lo saben, que vende bien los resultados para mantener al cliente cautivo y le siga generando ingresos, al final si no llega ni a candidato la casa no pierde.



En mi poder una encuesta que en Monclova sigue las simpatías a favor del PAN, con dos candidatos mínima diferencia de ventaja, un ex alcalde el otro no, las mujeres como candidatas harían el ridículo, según reporte.



Irónico cuestionaba un funcionario priísta ¿tú crees esa encuesta de Massive?, una respuesta sonriente le diría; “Es de quien las paga mi amigo”. Negocio redituable una consultoría, nunca pierde una, o bueno un cliente.



El regidor independiente no quiso quedarse atrás y difundió su encuesta de la misma encuestadora que hace negocio en Monclova, y adivinen qué: César Flores, es el favorito… ¡arrasa con todos!, abanderado por Morena.



Ahí el dilema, en Morena no lo quieren ni vestido de “matachín”, los radicales de izquierda son así, advierten que no pasa y sino hacen ganar a otro partido.



El primer filtro de los aspirantes es al interior del partido después con la ciudadanía dependiendo del monto de billete que le inviertan, pal’baile vamos.



Abrirán iglesias



La otra semana iglesias católicas y templos serán reabiertos en Monclova, bajo los protocolos de seguridad y medidas preventivas establecidas sin grandes concentraciones o realizadas al aire libre.



La demanda de padres y pastores fue escuchada por el alcalde Alfredo Paredes, que ante la falta de diezmo también entraron en crisis, y como todo sector debe acoplarse a la nueva normalidad.



Cubrebocas, sana distancia, sanitización y su capacidad al 50 por ciento, además de horarios especiales para los adultos mayores, son algunas medidas.



El número de pruebas Covid-19 se extiende a departamentos municipales que tienen contacto con el ciudadano, Limpieza, Protección Civil y Bomberos.



Paredes, va más allá con las medidas contra el coronavirus, extenderá aplicación de pruebas en colonias y empresas de forma aleatoria, para aplicar cercos sanitarios.



Cumplió ‘Lencho’



El comercio ambulante en Frontera se reactivó en terrenos de la Súper Pulga, los filtros sanitarios del municipio el primer punto de revisión para checar la temperatura de alrededor de 500 vendedores.



De las medidas preventivas, uso de cubrebocas, no aglomeración en los puestos corría por cuenta del vendedor aunque inspectores del municipio revisaban.



Los “pulgueros” no podrán quejarse, el terreno fue acondicionado con antelación y en su primer día hubo clientela, cierto es que no como en tiempos normales.



Florencio Siller, atendió la instrucción que el Gobierno del Estado y la recomendación de Comisión de Derechos Humanos hizo desde dos administraciones anteriores, pero también dio alternativa a “pulgueros”.



Muere escolta



La bajas por contagio de Covid-19 llegaron al equipo de seguridad del diputado Lenin Pérez, el reporte de un escolta fallecido por coronavirus circuló en la mañana para la tarde del sábado, se confirmaba el contagio del segundo.



En Acuña circuló rápido la causa de la muerte del escolta y un segundo que también daba positivo, por lo que se aplicaban pruebas al resto del equipo y cerco sanitario.



Lenin, daría un mensaje por la tarde, lamentando el fallecimiento de su amigo “Memo”, enviando condolencias a las familias.