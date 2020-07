25 Julio 2020 03:10:00

Enfado obrero

Buen día... Errónea determinación, dicen diversos trabajadores de AHMSA 2, la decisión de publicar en el recinto la lista de deudores en la tesorería sindical de la Sección 288 de Mineros porque las deudas no son infracciones, robos, ni delitos, y además se están pagando a través de los descuentos correspondientes.



Agregan obreros de diversos departamentos; pedir dinero prestado es normal, legal y no una ofensa para nadie, sin embargo de ocurrir la publicación de la lista hasta podría configurarse una afectación y daño moral para los trabajadores y sus familias, además que a ningún miembro activo se le puede prohibir el derecho de aspirar a elegir y ser electo en un cargo sindical por adeudar.



Iría incluso contra la Reforma Laboral y violentaría los derechos de los trabajadores por el simple hecho de adeudar desde 1 peso hasta miles, por lo que reiteran que el Estatuto ofrece facultades al Consejo de Vigilancia y Justicia para vetar los acuerdos.



Y es que en la asamblea general extraordinaria del jueves surgió el acuerdo de que aquellos trabajadores que adeuden dinero a la tesorería, no podrán participar como aspirantes a algún cargo sindical, y válgame tampoco a un cargo público.



Dicen entre sorbo y sorbo de cerveza que en todo caso, que se publique únicamente la lista de los funcionarios que adeudan y que aprovecharon el cargo para el objetivo, pero no de la base trabajadora, por lo que consideran que el Consejo Local o General de Vigilancia y Justicia debió vetar o debe vetar ese acuerdo de asamblea con las facultades que le otorga el Estatuto.



Ayer un trabajador decía que le telefonearon desde una mueblería con matriz en Monterrey donde le reclamaban que pasara a pagar un crédito de Promobien, y que entonces les dijo que él no debía porque ha estado pagando a través de descuentos en la tesorería de la Sección 288.



Es como aquellos que no tienen créditos ante el Infonavit pero que semanalmente les están reteniendo una suma importante, y luego esa dependencia lo único que esgrime es que el sistema, que el sistema y que el sistema. A otros que sí tienen créditos, los hostigan despachos de abogados del Infonavit y ya hasta les están cobrando recargos moratorios pese a que pagan puntualmente.



También la aportación de 330 pesos por cabeza a través de seis parcialidades será para los más de 300 trabajadores que permanecen en resguardo domiciliario desde el pasado 6 de abril, con una celeridad impresionante avanza el año.



Hoy 25 de julio se cumple justamente un mes del bloqueo a la Carretera Federal 57 por trabajadores de Minera Carbonífera Río Escondido en protesta por la afectación a los empleos donde la próxima semana empezarían a fijar las fechas de las bajas de los 878 trabajadores adheridos todavía a la moribunda Sección 293, aquella movilización fue el 25 de junio.



Lo más probable es que en octubre Comisión Federal de Electricidad reactive las compras de carbón a Micare y es que tal vez para entonces ya se haya producido la asociación de Grupo Villacero con AHMSA, mientras tanto la dependencia tiene reservas acumuladas de carbón térmico para alimentar a las plantas generadoras de Nava durante tres o cuatro meses máximo.



No habrá una panacea integral con la llegada de Grupo Villacero, ellos arribarán con sus propios proveedores y contratistas, tampoco tendrán necesidad de comprar refacciones aquí porque lo tienen todo con altos inventarios en Monterrey, y habrá que ver cómo quedaría el Contrato Colectivo de Trabajo, y prestaciones, lo mismo que la plantilla, en lo primero que pensarán es cómo lograr un retorno de inversión más acelerado.



Hasta mañana