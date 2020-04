01 Abril 2020 03:10:00

Entra coronavirus por el mero hospital…

Es increíble lo que sucede en nuestro país, la desigualdad salarial es abismal entre quienes dan su vida por salvar otras y quienes se la pasan de parásitos, manipulando los intereses del país a su absoluta conveniencia, a una bola de corruptos que el voto ciudadano los convierte en diputados y senadores …



Con esta pandemia nos queda claro que el sistema político destina millones de pesos a una elección, a los salarios de los funcionarios que no desquitan ni lo que se tragan, dijera mi abuela...



Se van millonarias sumas a las chiflazones de las primeras damas y a una bola de gastos innecesarios y han descuidado lo principal que es la salud…



Y aclaramos, de una vez para que no vengan los reclamos que ahorita nadie está para eso, que no es problema de este Gobierno Federal, que si bien es cierto no puede acabar con la corrupción que tiene al servicio de salud en deplorables condiciones, ya es tiempo de que hubiese hecho algo por marcar la diferencia…



Seguimos teniendo médicos mal pagados, muy pocas escuelas de medicina, muy costosas las que existen en el país y si a eso se le agrega que los hospitales tienen apenas lo mínimo para funcionar, los médicos no tienen ni batas para protegerse un poco y ni se diga los pacientes, los alivian de puritito milagro…



El coronavirus nos llegó a Monclova de golpe y porrazo, por ese deficiente servicio de salud...



Por la falta de capacitación de los médicos, quizá por el exceso de confianza y evidentemente por la falta de equipo elemental para proteger a nuestros médicos y enfermeras que en honor a la verdad hoy están trabajando hasta con las uñas para auxiliar enfermos…



Esta contingencia vino a exhibir lo que por años han denunciado los derechohabientes, mala atención en el Sector Salud, pero también la otra cara de la moneda, que es la falta de equipo médico e infraestructura...



Ya es tiempo de que esos millones de pesos que se gastan en cada elección sean destinados al Sector Salud, al equipo y que el sueldo de un diputado que no sirve para nada, se lo asignen a los trabajadores de la salud que hoy son quienes están dando la cara, aun a costa de su propia vida...



¿Dónde anda el Presidente?...



Sin afán de ofender a nadie, qué mal que quien esté dando la cara por los mexicanos sea Hugo López Gatell, el Subsecretario de Salud, que ni siquiera es el Secretario de Salud, sabrá Dios quién demonios será ese que tampoco asoma las narices en esta contingencia..



Qué mal que no veamos a un presidente tomar el timón del país y dirigir cada una de las estrategias que llevarán a evitar más muertes por coronavirus...



No revisó a los viajeros en los aeropuertos y centrales camioneras...El Presidente no quería suspender los abrazos y los besos y ahí están las consecuencias...



Y bueno está de sobra decir que tampoco se ha guardado en casa...



En esta contingencia nos queda claro que no tenemos Presidente, nuestra única salvación, nuestra cara centrada, preocupada y ocupada, parece ser Hugo López Gatell, gracias a Dios hay un “cuerdo” en el Gobierno...



Lo malo es que él no puede disponer de recusos para ayudar a los estados y municipios afectados como el nuestro...