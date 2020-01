13 Enero 2020 04:09:00

Entre Alito y Markito

R espiración ya casi artificial es la que tiene el “renovado” PRI... ante la complacencia de su presidente, y su secretaria general



É xodo, decepción y traición, males que le han aquejado -¡ahora súmenle lo pactado!-... parece que la “juventud”, bastante mal le ha sentado



Q uedó olvidado e ignorado -como un viejo que se muere-, al cuidado de dos traidores, que antes vivieron de sus favores



U n botón basta de muestra -no se necesita una encuesta-: Alejandrito Moreno ha empezado a “bajar línea” -cederemos posiciones, para evitar acusaciones



I gualmente los de enfrente, agonizan también, aunque lo hacen -los azules- de manera diferente...



E l señor Marko Cortés no hace honor al apellido, es por eso que, ensimismado, las ha jugado, y no le han salido...



M e parece que el panismo se da un balazo a sí mismo, para el gozo del Mandatario, que le apuesta al presidencialismo...