19 Junio 2019 04:09:00

Entre Leones Te Veas….

P arientes o no; se juntaron dos De León... Gabriela, la del Instituto Electoral, y Jesús, el del Comité Estatal... tumbaron el sistema para la elección de consejeros... luego de la aplicación del examen; algo empiezan a “cocinar” –Los dos De León en contubernio, se avientan la primera de ese cuatrienio.



A spirantes estudiosos, que se convierten en juguetes de la nueva dirigencia; el sistema se les cayó, y la militancia calló... a ver con qué novedad salen los señores De León.



N o me explico cómo no ganan una elección afuera, si esas mañas las aplicaran, otro gallo les cantara... ahí está el botón de muestra de la nueva dirigencia; a violentas los procesos, sin pudor y sin clemencia.