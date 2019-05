26 Mayo 2019 04:10:00

Entre más lejos, mejor

Muy mermado el arraigo de Carlos Ariel Moreira Valdés en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Nos señalan que en más de una ocasión ha intentado reponerse y regresar por sus fueros a la grilla nacional del magisterio, pero nada más no puede. En los dominios del también paisano Alfonso Cepeda Salas, dirigente nacional del gremio, lo tratan con pinzas y a la distancia. Aplican la teoría de: entre más “lejesitos”, mejor.







También en Coahuila



Y en la grilla estatal no es distinto. Lejos quedaron los tiempos de cuando podía brincar de una sección a otra. En la 5, de José Luis Ponce Grimaldo, terminaron por dejarlo fuera de todas las decisiones, y en la 38, si bien es cierto se mantiene como poder tras el trono con Xicoténcatl de la Cruz, cada vez lo invitan a menos eventos… Aún así, quienes lo conocen apuestan doble a sencillo a que regresará como el Ave Fénix.







¿De qué hablarían?



¿De qué tanto hablarían el alcalde Manolo Jiménez Salinas y los hermanos Francisco y Abraham Tobías Hernández? Quienes los vieron, nos aseguran que el encuentro transcurrió en los mejores términos. Al parecer los Tobías andaban distanciados de la administración municipal, sobre todo desde la salida de Abraham de la dirigencia del PRI Saltillo, y habrá que ver si el asunto quedará en el pasado después de esta reunión.



En el ambiente priista, los hermanos Tobías son buenos operadores políticos y como el expartidazo no la tiene fácil en la siguiente elección para renovar el Congreso estatal, no le extrañe verlos de pronto en la talacha, al fin de cuentas traen largo recorrido.



Por cierto, ¿el mayor de los hermanos dejaría en claro su interés de competir en el 21 por la alcaldía de Saltillo?







Por La Laguna



La que anduvo el fin de semana muy cerca de Coahuila fue la paisana Hilda Flores Escalera. La exsenadora se mantiene al frente del Organismo Nacional de Mujeres del PRI y viajó a la Comarca Lagunera para acompañar a Claudia Ruiz Massieu, la presidenta del PRI nacional, a la gira de apoyo a los candidatos a alcaldes en Lerdo, y Gómez Palacio.



La presencia de los liderazgos del Revolucionario Institucional en los municipios laguneros de Durango no es menor si se considera que Homero Martínez Cabrera y Anavel Fernández Martínez, candidatos a las alcaldías de Lerdo y Gómez Palacio, respectivamente, no la tienen fácil frente al Movimiento Regeneración Nacional.



Las elecciones serán el 2 de junio, y si los números no mienten, el PRI trae al menos dos a uno de desventaja, de ahí el interés de la dirigencia nacional priista para no perder dos de sus bastiones en terrenos vecinos.







Señales de alerta



En el Partido Acción Nacional encendieron señales de alerta luego de lo ocurrido en el Comité Municipal de Monclova, de donde poco faltó, nos aseguran, para que militantes sacaran a empujones a Jesús de León Tello, el dirigente espurio, le dicen luego de las condiciones en que se convirtió en presidente del Comité Directivo Estatal.



Al parecer, Chuy de León sólo tiene simpatías en Torreón y otros municipios de la Comarca Lagunera, pero si pensaba conquistar al panismo de la Región Centro resultó contraproducente, pues los ánimos se pusieron color de hormiga.



Si los tribunales lo ratifican como dirigente del PAN Coahuila, faltará mucho para legitimarse entre los militantes de Monclova y Frontera, principales bastiones de su excontrincante, Mario Dávila Delgado, así como de Sabinas y los municipios de la frontera, nos comentan.







Ahí cuando quieran



Que hay nueva fecha para el evento en el que autoridades estatales y federales pedirán perdón por las omisiones de funcionarios públicos durante los hechos de violencia en Allende, entre 2011 y 2012. Según Olga Saucedo, coordinadora de la asociación civil Alas de Esperanza, les acaban de dar nueva fecha y será el 21 de junio.



Originalmente se dio a conocer que el acto se desarrollaría el 30 o 31 de mayo, después que a mediados de junio… El caso es que se haga, nos comentan en la zona de los Cinco



Manantiales.



Y el cambio en las fechas tiene que ver con la agenda de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, pues como se dio a conocer en este espacio, la titular de la Secretaría de Gobernación quiere pedir disculpas a nombre del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, tal y como en lo estatal lo hará el gobernador Miguel Riquelme.







¿Les harán caso?



Cuando la tendencia en la Cuarta Transformación es regularizar los miles, quizás millones de vehículos que entraron al país de forma ilegal, en Coahuila los diputados locales, que encabeza Marcelo Torres Cofiño, pretenden revertir la situación y pidieron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “no impulsar acciones para reactivar el cobro”.



A ver si en la dependencia a cargo de Carlos Manuel Urzúa Macías les hacen caso.