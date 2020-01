14 Enero 2020 04:10:00

Entre Multimedia y Titanes

Donde se acumulan demandas es en los juzgados y sobre todo por la posesión y propiedad de predios de valor millonario…



No termina aún un pleito legendario entre el Centro Cultural Multimedia que preside Jaime Guerrero contra Juan Rodríguez, dueño de residencial Del Lago, cuando ya se le viene otra que podría ser complicadísima hasta para quien haya sido su notario…



Y es que resulta que con un documento que trae algunas complicaciones en las fechas, Rodríguez Benavides, expresidente de Canacintra, logró hacerse del predio denominado Titanes, aquel que no funcionó como centro de espectáculos y que quedó a medio construir luego de que desapareciera el empresario en el año 2009…



El precio por demás barato, pero resulta que la esposa del fallecido empresario de espectáculos ha comenzado a preparar una demanda millonaria y para ello ha visitado varios abogados de renombre, no solo de Piedras Negras, sino en Monterrey y Saltillo, para empezar lo que será una guerra de Titanes por la propiedad que supera las seis hectáreas…



Incluso por alguna razón ya hasta se ha comenzado a señalar que hay una disputa por otros predios de una familia prominente, los cuales habrían sido invadidos…



No solo eso, sino que además en esos predios entre un nuevo fraccionamiento, el de Titanes y otro que estaba de la familia Fraustro hay más de 10 mil metros que quedan aislados y “sin dueño”, por lo cual misteriosamente ya a Ventanilla Única y a Catastro han acudido a preguntar para identificar al dueño o en su caso “reclamarlo como propio…



Veremos pues que dice la familia Chapa sobre el predio y el otro frente que también mantiene vivo Rodríguez Benavides contra Jaime Guerrero por una hectárea del Centro Multimedia, que es parte del estacionamiento y que no acuerdan si fue o no donada a la entonces A.C. del padre Fernando Martínez…





Cementeras fuera de la ciudad



El crecimiento de la mancha urbana y también de las empresas cementeras y de concreto como Triturados de Piedras Negras, ha provocado que los vecinos de las colonias aledañas comiencen a organizarse para pedir a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente, Eglantina Canales, el retiro y reubicación de la planta de la colonia Hidalgo sobre la avenida Pérez Treviño…



Los vecinos están cansados de la contaminación por polvo que la empresa genera con sus más de 50 camiones revolvedores, tolvas y torres de mezclas, más patios de maniobras de materiales que en más de cuatro hectáreas realizan a diario y que van contra la salud de los habitantes que ya rodean a esta empresa…



Por alguna razón se ha mantenido con remedios para justificar su existencia, pero ya es tiempo primero que le midan las emisiones de polvo alrededor de la planta, donde se refleja en casas, negocios, empresas quienes se tapizan de polvo de cemento y arena, lo que aunado con el polvo de carbón y ceniza de las minas y CFE hacen una mezcla mortal para la población…



Ni qué decir también de los daños que causa al drenaje, porque con lluvia es sencillo que el cemento y arena en el suelo de la empresa simplemente se van a la calle, se solidifican y taponan los drenajes de colonias aledañas como Vista Hermosa y otras cercanas…



Ojalá y que antes que esto se convierta en un movimiento la propia empresa y las autoridades entiendan de la necesidad de mudar no solo Triturados de Piedras Negras, sino otras cementeras de la zona urbana de la ciudad…





Eagle Pass, Maverick y las ejecuciones



Mientras que el alcalde de Eagle Pass busca mudarse a Austin a ocupar la silla del Distrito 74, el sheriff del condado Tom Schmerber va en caballo de hacienda para reelegirse de nueva cuenta, todo parece indicar que la violencia en esta zona de Texas se ha desatado sin que las autoridades puedan hacer algo para frenarla…



Ojalá y que los involucrados, tanto el alcalde Ramsey como el juez del condado, David Saucedo y el sheriff Schmerber pudieran diseñar una estrategia para reducir ese índice delictivo, pues las ejecuciones, muertes por disparo de arma de fuego se han hecho algo común en la región…



Ya ni cómo decir que al sur del Bravo es inseguro, si en la propia ciudad de Eagle Pass las diferencias se arreglan a balazos todos los días…





Secundaria y papas, un paso adelante



Mientras a nivel estatal se analiza la situación del tema de aplicación del Operativo Mochila, existe un plantel escolar que va un paso adelante con la colaboración completa de los padres de familia…



Se trata de la escuela secundaria Dr. Salvador Chavarría, la cual está ubicada en la colonia Villa Real allá en el sector Acoros…



El plantel que tiene relativamente pocos años de haber comenzado a operar, cuenta con cámaras de videovigilancia en prácticamente todas las áreas, TODAS; además se tiene un control de acceso con barras metálicas y no solo eso, se tienen equipos para detección de metal, es decir, si algún estudiante llevara entre sus ropas o mochila algo que no debe se detecta en la entrada…



El plantel va adelante, eso lo reconoce el profesor Arón Rodríguez de Lara, algo que deberían hacer otras escuelas, para tranquilidad de maestros, alumnos y padres de familia…