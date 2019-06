22 Junio 2019 03:10:00

Envalentonado Chuy de León de Anaya

ENVALENTONADO CHUY DE LEÓN DE Anaya como dirigente estatal del PAN exige que la Fiscalía General y anticorrupción le entre con todo al asunto de mega deuda en Coahuila que aquellos acuerdos protectores quedaron sin efecto.



DE VISITA POR MONCLOVA EN busca terreno de identidad y suma de los suyos, retomó el caso que suelen tomar de bandera en cada campaña electoral, “la herencia de los Moreira”-



NADA MENOS DE AYER LO recordó una simpatizante ¿Y se olvidaron de la Dignidad que pregonaron y del castigo para los que endeudaron a Coahuila?, que incluso le preguntó a un funcionario federal ¿Para cuándo o ya se pusieron de acuerdo?.



DE LEÓN DICE QUE SI el juez dictó sentencia para dejar sin efecto “la tapadera” hay vía libre para ejercer la acción penal, reabriendo los casos de corrupción todo está que quieran en Coahuila.



UN ASUNTO QUE LOS DIPUTADOS locales tendrán que tomar para exigir que comparezcan y rindan cuentan los Fiscales de las resoluciones, y que se reintegren al patrimonio los 36 mil millones de pesos.



UN TEMA QUE PUEDE DARLE al PAN para reivindicarse en Coahuila a menos que sólo sea bandera temporal.



O BIEN UN TEMA DE reparto, no precisamente efectivo pero sí el posicionamiento en el Congreso para el siguiente periodo y quizás territorios, alcaldías queden comprometidos.



DONDE QUEDÓ LA BOLITA, SI de chamba de diputados federales se trata son los empresarios de la Región Centro quienes exigen su presencia en Monclova tooodos para que rindan un informe del presupuesto.



LOS SOCIOS DE CMIC ESTÁN sin obra luego que la 4ª. T asignó presupuesto de otra forma, asigna 3 mil millones de pesos a Coahuila y sólo ha enviado 500, con ese recurso no alcanza para muchos.



ES AHÍ DONDE DEBEN INTERVENIR los legisladores que son de Coahuila, y mire que hay varios que andan en todo menos solucionando problemas.



CLARO LOS DE LA CMIC o Raúl Flores, el Presidente no les da “atención” sino juren que los diputados lo buscarían, distinto a Alonso Ancira lo ….amaban, se le cuadraban todos, lo defendían hasta del piquete de un zancudo ¡y como no!.



EN MÉXICO ALONSO DEJA PRISIÓN de España no lo encarcelaría una juez le concedió la suspensión provisional contra la orden de aprehensión, aunque dicen debe presentarse ante un juez en México en tres días.



MÁS COMO EL PRESIDENTE DEL Consejo de Administración no tiene planes ni desea ser extraditado, puede que el proceso siga su curso en España.



EN MÉXICO SÓLO ES PARA dejar sin efecto aprehenderlo por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita



PASAN LOS DÍAS, CASI UN mes de encierro cumplirá Ancira detenido, fuentes cercanas dicen que pronto estará en libertad.



LA RENOVACIÓN DE SECCIONALES DEL PRI continúa este Domingo, ahora para los municipios de Abasolo, Castaños, Cuatro Ciénegas y Ocampo de por la Región Centro.



MÁS ALLÁ ESTÁN FRANCISCO I. Madero, Morelos, Nava, Progreso, Sabinas y San Pedro que tiene la tarea que los representen los mejores hombres y mujeres que les refrende lealtad a ellos y sus familias.



HABLAN DE COMPETENCIA Y MUCHA participación, luego de que la “mera-mera” llegó por adelantado a recordarles cuál es el beneficio de seguir fieles.



EN MONCLOVA ES DONDE EL panorama no es nada alentador, la forma de operar de programas sociales desató reacciones adversas.



POR CIERTO A QUÉ VIENEN uno, otro, otro y otro funcionario del Gobierno a indagar cómo andan las cosas, levantar reporte, escuchar quejas, saber de los funcionarios “tóxicos” y podridos si no hacen cambios.



NADA MÁS LOS HACEN PERDER tiempo y gastar saliva, dicen los interrogados.