08 Diciembre 2019 03:10:00

Episodios de un año difícil

Buen día… preludio de un convulsionado 2019 que puso de rodillas a ahmsa por petardos internos y externos fue enero, donde por otro lado sindicalistas antagónicos recrudecieron rivalidades que intensificaron a lo largo del año, no únicamente en hostilidades callejeras sino en los tribunales de justicia laboral.



Apenas transcurría el cuarto día de este ahora moribundo 2019, es decir el 4 de enero cuando destellaron las primeras señales del agravamiento de rivalidades entre partidarios y adversarios de Napoleón Gómez Urrutia adheridos a las secciones 147 y 288. Así por ejemplo al recorrer la cortina del tiempo se descubre lo siguiente.



4 de enero: napistas de la sección 147 liderados por Gerardo Salazar y Francisco Morales se colocan en las afueras de AHMSA 1 justamente en prolongación juárez con cartulinas conteniendo redacción con consignas de rechazo al sindicato minero democrático, así se encendía una fogata de adversidades que duraría todo el año.



“Es mi turno”; Leija



El 9 de enero revira el Sindicato Minero Democrático que dirige Ismael Leija Escalante al organizar un mitin de repudio a Napoleón Gómez Urrutia y congrega a un contingente de trabajadores en el mismo sitio. De esta forma, el desafío estaba abierto.

10 de enero directivos de la sección 288 encabezados por el secretario general Patricio Quintero Alemán realizan también una jornada de mitin y “volanteo” con expresiones de rechazo a Gómez Urrutia en la intersección de avenida Industrial y Huémac justo frente a la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



11 de enero, Ismael Leija Escalante anuncia que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje les restituyó mediante juicio de amparo el registro del Sindicato Minero Democrático, estatuto, declaración de principios y tomas de nota por lo que recuperan la legitimidad y personalidad jurídica como administradores de los titulares de los contratos colectivos de trabajo de las secciones 147 y 288.



Lo que el viento no se llevó



11 de enero: napistas de las secciones 147 y 288 del Sindicato Nacional de Mineros liderados por Jesús Flores Ávila, Gerardo Salazar Balderas y francisco morales tamez realizan una marcha alrededor de la Plaza Principal demandando que la empresa Altos Hornos de México no intervenga en los conflictos internos.



El frío viento calentaba la efervescencia por el control de los contratos colectivos de trabajo, en una guerra fría, que luego se transformaría en huracanados episodios de violencia y frondoso árbol de litigios con abundantes amparos en el portafolio de los abogados sindicales.



15 de enero, directivos de la Sección 147, activistas y trabajadores afines al liderazgo de Ismael Leija Escalante se reúnen encabezados por el dirigente local Gerardo Mireles Castillo en las canchas de las instalaciones sindicales para discutir estrategias contra Napoleón Gómez Urrutia.



A toma y daca



20 de enero, trabajadores y directivos de las secciones 147 y 288 que simpatizan con el Sindicato Minero Democrático celebran el cuarto aniversario de esta organización, y ahí reiteran que legítimamente representan el interés colectivo de los mineros y siderúrgicos de Altos Hornos de México.



24 de enero activistas del Sindicato Minero Democrático “volantean” simultáneamente en el exterior de ambas plantas acereras contra Napoleón Gómez Urrutia llamando a la unidad y conminando al rechazo de este personaje.



25 de enero, napistas y antinapistas chocan afuera de la Presidencia Municipal en pleno mitin de apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de haber participado ambas agrupaciones en la marcha convocada por la dirigencia municipal del partido Movimiento de Regeneración Nacional, el saldo de cuatro personas con lesiones levísimas enrarece el entorno social.