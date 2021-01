29 Enero 2021 04:10:00

Equilibrio entre salud y reactivación económica

Un aspecto de la lucha contra la pandemia que la población y el sector productivo han entendido de forma muy importante en la zona norte de Coahuila, es el hecho de que por un lado se cuida la salud de la población, que los contagios no aumenten, que los hospitales no se saturen y por otro lado, que se mantengan la producción y la actividad comercial…



Coahuila ha sido ejemplo en el contexto nacional en ese sentido, pues en el freno a la actividad económica y comercial que se dio en la primera parte de la pandemia se perdieron miles de empleos, pero también en el retorno de la actividad de las empresas y comercios se ha recuperado la mayor parte de ellos…



Aquí el gobernador y cada comité regional han logrado que en estos 11 meses no se saturen hospitales, pero sobre todo que la gente no muera en su casa o en el exterior de éstos en espera de atención…



Eso ha sido trascendental, importante y muy bien cuidado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Salud, Roberto Bernal, así como con todos los alcaldes…





Fallece Carlos Barrera del Campo



Quien se nos adelanto en el camino fue el licenciado Carlos Barrera del Campo, profesionista y exfuncionario público, además de Rotario, quien colaboró como delegado en Piedras Negras, de la Secretaría de Desarrollo Económico en la administración estatal de Enrique Martínez y Martínez…



Expresidente también de los Rotarios, Barrera del Campo trabajó en el fomento a la llegada de empresas al lado de Ignacio Diego, quien era el titular de la dependencia en el estado…



Desde hace varios días, Barrera del Campo presentaba problemas de salud no asociados al Covid…



Ayer por la mañana, lamentablemente una trombosis le provocó complicaciones que ya no pudo superar…



Amigos cercanos al exfuncionario, como el empresario y comerciante Julián Rodríguez Cavazos, lo recuerdan en buenas anécdotas y muchas vivencias….



Descanse en paz, Carlos Barrera del Campo…





Apoyo oportuno al campo



Ayer el alcalde Claudio Bres puso sobre la mesa de Cabildo la propuesta de destinar casi medio millón de pesos en apoyo al sector rural productivo de Piedras Negras…



En ese sentido, hay que resaltar los tiempos adecuados para que el apoyo sea efectivo y que por ejemplo lo sea en este momento para la compra de semilla de sorgo forrajero y otras que en mucho benefician a los propietarios y productores rurales…



No se pueden esperar a que estén los tiempos encima para ver si hay apoyos y de qué tipo..



Por ello, el que el alcalde Bres decida y destine estos importantes recursos, provocará que el sector rural llegue en tiempo a la temporada de lluvias y así tenga mejores resultados y sobre todo, mejores condiciones para atender sus necesidades de alimento para ganado o la cosecha de otro tipo de productos…



Se trata, como se ha demostrado, que se atienda cada sector como salud, seguridad, educación, obra pública, niñez, áreas deportivas, cultura y sector rural, el campo…





Y dónde está el responsable de Eagle Pass



Si ayer sumaron ya tres mil 198 casos nuevos de Covid en enero en Eagle Pass-Maverick, si llegan casi ya a los 10 mil casos positivos en la pandemia, realmente hoy nos preguntamos quién está a cargo, no de medir lo que sucede, sino de tomar las medidas necesarias para frenar esa ola de contagios peligrosísima, incluso para Piedras Negras…



Ayer se registraron 348 casos nuevos, según el juez David Saucedo, “rezagados” pero que son del mes de enero y eso es preocupante, las autoridades no detectan de dónde vienen los contagios, qué sector de la población trae ese ritmo elevadísimo de nuevos casos, ni qué zonas…



Se delimitan a decir los casos, pero no vemos estrategias y así, por esa actitud, hoy sin duda Eagle Pass se consolida como la ciudad con la mayor tasa de contagios por cada 100 mil habitantes en todo Estados Unidos…



Por más que ya se tengan las vacunas en Eagle Pass, lo que preocupa es que los contagios no se frenan, ni le dicen a la población en dónde están los focos de contagios, ni de qué edades…