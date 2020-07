04 Julio 2020 03:10:00

¿Es esposa del Presidente?, entonces es primera dama

Qué cómodo decir “no soy primera dama”, cuando se trata de lavar culpas después de una metida de pata...



Es íncreble que el mismo Presidente intente defender a su esposa diciendo que no será candidata ni es primera dama...



El “título” de primera dama se lo gana por obra y gracia de ser la esposa del Presidente, no es una responsabilidad adquirida por un sueldo...



No es un “hueso” político, no debe recibir un salario y a menos que se divorcie del Presidente dejará de ser la primera dama...



Beatriz Gutiérrez Müller, es la esposa de Andrés Manuel Lopez Obrador y entonces es la primera dama del país, le guste o no, no puede renunciar al “cargo”...



Desde que su marido asumió el poder, ella renunció a las obligaciones de primera dama, como es estar al frente del DIF Nacional como Presidenta, pero seguirá cargando el “título” de primera dama...



A la esposa del Presidente no se le ve en las labores sociales que hacen todas las primeras damas como entregar despensas, ayudar a los niños enfermos con cáncer, visitar hospitales, y a todos los sectores vulnerables..



Y está bien si no quiere hacerlo, seguramente pagarán a alguien que lo haga o mejor, no harán nada porque del DIF Nacional nada se ha dicho...



Pero con todo y eso, Beatriz Gutiérrez sigue siendo la primera dama...



Y no porque las damas mexicanas sean de primera, de segunda o de tercera categoría, sino simplemente por llamar de alguna manera a la esposa del Presidente, jamás para denigar al resto de las mujeres...



Y entonces como primera dama tiene sus obligaciones, que también le guste o no tiene que respetar y acatar..



La primera sería precisamente respetar al pueblo, cuidar su imagen, ser empática con las necesidades de la gente vulnerable y más cuando se trata de niños enfermos, ser la cara bonita del Gobierno Federal y con eso no me refiero a los rasgos físicos...



Tiene que ser sensible y cuidar sus palabras...



Tampoco se trata de que la primera dama esté atrás del Presidente, porque evidentemente debe tener voz, pero buena voz y no atropellar a los grupos vulnerables...



Desafortunada la respuesta de Beatriz Gutiérrez de López Obrador, cuando en un comentario alusivo a la democracia del país, un ciudadano le pregunta “¿cuándo atenderá personalmente a los padres de niños con cáncer?, gracias por su amable respuesta”...



Sin embargo, la respuesta de la primera dama, no fue nada amable, al responder: “No soy médico, a lo mejor usted sí, ande, ayúdelos”...



Mala la respuesta, pero peor la defensa de su esposo al decir que “no será candidata ni es primera dama” y peor aún la disculpa que Doña Beatríz dio al escribir “están muy inquisidores los adversarios de mi esposo ¡por algo será!, si mi expresión no soy médico ofendió a alguien ofrezco disculpas...”...



Duro pegó el comentario de la esposa del Presidente a los grupos de madres y organizaciones civiles que luchan día a día al lado de sus hijos enfermos de ese terrible padecimiento que a la mayoría les arranca la vida...



Así que no se vale aparecer en la foto sólo cuando vienen invitados especiales y dar entrevistas como la esposa del Presidente, cuando no está haciendo nada por los mexicanos...



Tampoco se vale que se quiera zafar de su “título” de primera dama para obtener la licencia de decir y opinar lo que quiera...



Así es que con la pena, pero la señora Beatriz Gutiérrez de López Obrador es la primera dama y como tal se debe comportar porque el país tiene muchísimos problemas y ella es una de las pocas figuras que deben aportar buenas noticias a las familias mexicanas y no confrontaciones...