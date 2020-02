02 Febrero 2020 03:35:00

¿Es esto música?

Es una invitación al descubrimiento. Como cada semestre, estamos a punto de comenzar un nuevo curso en la Universidad Autónoma de Coahuila, cuyo motivo es el acercar a las personas a una experiencia musical más entendida y disfrutable.



Así que cuando estaba pensando entre mis lecturas en qué podría centrarme en estos meses, me vinieron a la mente muchas preguntas que solemos hacernos a la hora de enfrentar obras artísticas a las cuales no estamos acostumbrados. Sobre todo, y quizás más concretamente, en las décadas del siglo 20.



Es por esto que este semestre me enfocaré a compartir con todos ustedes, que espero gustoso se inscriban al seminario, música y autores que nos hagan quitar tabúes o prejuicios con respecto a la música de las décadas desde 1970 hasta la actualidad.



Todo con la intención de reflexionar en torno a composiciones que son pilares para comprender la música hoy en día.



Para darnos cuenta que aún hoy existen obras maestras de la música y autores de probado genio.



Desde John Cage y su invaluable aporte a la música y las ideas posmodernistas que en no pocas ocasiones nos llegan a sorprender; desde el aporte musical tan completo que realiza Pierre Boulez no solo desde el campo de la composición, sino desde la investigación, dirección y promoción de las obras de estas décadas; desde autores como Steve Reich y Philip Glass cuya aportación al minimalismo musical es crucial para entender a autores como Ólafur Arnalds, Max Richter, entre otros.



Desde estas hasta Olivier Messiaen, Ligeti o Xenakis quienes sin duda han otorgado a la música cualidades que pueden llegar a ser tan grandiosas como el universo mismo; hasta autores como Peteris Vasks o Arvo Pärt, quienes nos transmiten un minimalismo más cercano a lo espiritual o religioso; hasta compositores como Verstad Shimkus o Valentin Silvestrov, Sofía Gubaídulina o Kajia Saariaho sin los cuales el panorama musical hoy en día no estaría completo y por supuesto hasta las más nuevas figuras de la música como Alma Deutscher, joven de 15 años de quien ya he escrito en este espacio y que hoy en día y cada día más se consolida como la figura emergente en la música clásica más importante.



La música es inagotable y como tal, el tiempo nunca será suficiente, sin embargo nos adentraremos hasta donde le tiempo nos lo permita.



¿Dónde buscar información? En la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural en Camporredondo o al teléfono 410 2422.



Y si no, nos vemos este próximo martes 4 de febrero a las 19:00 horas en las instalaciones de Difusión. Me dará un gusto enorme contar con su presencia y descubrir juntos la belleza de la música.