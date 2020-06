10 Junio 2020 03:10:00

Es la BOA

¡Zaz Culebra! “No necesito grupos para reclamar lo que le falta a Coahuila, A mí no me avisaron que estaba en el grupo”, respondió el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, sobre su inclusión en la boa.



Con tonada o sin ella, pero lo saben, lo saben, “El Bloque Opositor Ampliado”, último invento del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acusando a aquellos que quieren impedir la revocación de su mandato.



Bruto el embarradero, consultoras, periodistas, empresarios, gobernadores, que si no estaban unidos los unió.



Ahora se sabe qué tanto le preocupa la revocación de su mandato y un congreso de Mayoría en 2022.



Un Presidente de la República creyéndola todita, acusando sin pruebas aquellas que exigió cuando el Gobernador de Jalisco lo acusó de causarle desorden violento la semana anterior.



Delegado PRI



El que andaba que brincaba en un pie es el ex alcalde de San Buenaventura, Óscar Flores Lugo, luego de que el partido de sus amores se acordó que existe.



Desde ayer ocupó uno de esos cargos que el PRI suele dar a la militancia para entretenerlos y hacerles sentir parte del partidazo, delegado en Lamadrid.



Sergio Sisbeles, en representación del presidente Rigo Fuentes, le dio su cartita, veremos qué sabe hacer el famoso “Pólvora”, si puede rescatar el paquete.



Prueba forzada



Ahí tienen que la ignorancia permea en la Policía Municipal de Monclova donde los elementos no creen exista coronavirus y se negaron a la prueba, hasta la orden fue tajante: si no hay examen se van.



El primer grupo se haría la prueba Covid el lunes, pero de 45 sólo fueron 22 y fue entonces que el alcalde Alfredo Paredes, planteó que fuera obligatorio.



Después de la información de la enfermedad, el regaño y la sentencia, todos deberán hacerse la prueba, empezando por el director Fernando Olivas.



Subcomité decide



Los “pulgueros” se aferran a ocupar calles de la colonia Borja para hacer su venta de productos los fines de semana, así que el alcalde de Frontera, Florencio Siller, dijo que plantearía el caso al Subcomité de Salud.



El proyecto de reubicación a terrenos contiguo a la Universidad Politécnica no será, aunque se analizan medidas que empaten con las de prevención del Covid-19.



Será hasta que suceda un incidente o desgracia cuando entonces buscarán el acondicionamiento en lugar fijo.



Magistrado



Directo al cargo llegó Hiradier Huerta Rodríguez, a ocupar la magistratura en el Centro de Justicia de Distrito ante la jubilación de Miguel Ángel Ramírez Ramos.



Que si no hubo ceremonial para su nombramiento y posesión, ¡qué importa!, la decisión del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia fue la correcta.



Hay Magistrado para rato.



Aceptó jorge



Finalmente, Jorge Torres López, el ex gobernador interino de Coahuila, aceptó cooperar con la justicia gringa, se declara culpable en una de las tres acusaciones y así le aminora la pena.



Es la lectura que dan los políticos, el proceso continuará y saldrán cosas y nombres a relucir, porque nadie cree que se despachaba solo.