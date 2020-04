25 Abril 2020 03:10:00

Es por necesidad

Buen día .No es que a la gente guste ser callejera, simplemente sale a buscar algo de sustento, todos quisieran estar en casa encerrados cómodamente viendo películas, el problema es que a diferencia de otros países no hay apoyos a los damnificados por la pandemia, y si antes de la contingencia la economía estaba devastada, ahora hay simplemente caos.



AMLO continuará así insensible por su profundo desprecio por la vida, salud y alimentación de los mexicanos, mientras otros países aplican hasta el 24 por ciento de su Producto Interno Bruto y los tercermundistas hasta 12 y 15 por ciento para reactivar la economía, ese hombre 0.3 por ciento, eso es de locura, demencial.



Recientemente ha dicho que cobrará judicialmente miles de millones de pesos a las grandes empresas que adeudan impuestos, y entonces alguna gente se emociona y empiezan a gritarle vivas, pero es otro truco de publicidad para prender y desviar la atención. Esos deudores a quienes llamaba mafia del poder, son sus cuasi compadres como Ricardo Salinas Pliego su empresario favorito-



En campaña y al inicio de este funesto sexenio abría fuego contra Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, pero muchos ex colaboradores de esos personajes ahora los tiene ahí a su lado, y como seguramente ya se aburrió de repetir lo mismo y debido a que no sabe hacer otra cosa, pues ahora está atareado con los que adeudan impuestos.



Ni a su Tabasco



Tan así es que AMLO debe poner más atención a su tierra natal durante la crisis del Covid-19. Tabasco, que gobierna Adán Augusto López, está entre los cinco estados con mayor número de contagios, entre los cuatro con mayor cantidad de decesos y entre los tres con las más elevadas tasas de mortalidad, esto ilustra perfectamente el desprecio por la vida y la salud.



La delegación tabasqueña del IMSS, dicen que es también la que registra las compras más irregulares de equipo e insumos médicos en medio de la contingencia. Por ejemplo, adjudicaron directamente un contrato para suministrar 30 ventiladores pulmonares a una desconocida firma de nombre Roferati.



Impune corrupción



Hablamos, añade Darío Celis, “de un negocio por 39 millones de pesos asignado a un proveedor constituido el 24 de octubre de 2019, en cuyo historial se encuentra apenas un contrato por un millón de pesos con la misma delegación, firmado el pasado 3 de abril y catalogado como Adquisición de Consumibles y Accesorio de Equipo Médico Ante la Contingencia por Covid-19”.



Completa el cuadro de irregularidades el precio al que se adquirieron los equipos en un proceso avalado por el jefe de Adquisiciones de esa delegación, Pedro Sánchez Ascencio, toda vez que cada ventilador se tasó en un millón 300 mil pesos, cuando en los tabuladores del IMSS esas claves se han adquirido en las últimas semanas en alrededor de 400 mil pesos. Al presidente le están viendo la cara, bueno siempre la ha tenido.-



Proconet



Cansados de que les estén pagando únicamente la mitad del salario, trabajadores de la compañía Proconet momentáneamente bajaron los brazos, luego que nuevamente el propietario de la empresa les pagó únicamente mil pesos en lugar de los 1800 pesos semanales, de tal forma que dejaron de marcar planchón por buen rato.



Fuentes cercanas a los trabajadores señalaron que esa empresa es propiedad de Humberto Flores González, y que al depositarles ayer únicamente mil pesos, los trabajadores estallaron su hartazgo y bajaron los brazos rehusando marcar el planchón que producen las máquinas de Colada Continua antes de enviar el acero para Laminación en Caliente de la Siderúrgica 1 para procesarlo en placa o lámina.-



Añadieron que desde febrero pasado, los trabajadores reportaron que múltiples anomalías se registraban por la compañía contratista “Proconet” de Humberto Flores González quien tiene como residente a Rogelio Charles González ya que ahora únicamente tiene dos trabajadores por turno en el marcaje del planchón en la Colada Continua.



Hasta mañana