02 Diciembre 2020 03:10:00

Escalofrío

Buen día … Escalofrío en México luego que Lopitoz aseguró ayer que la crisis sanitaria y económica causada por Covid-19 se ha enfrentado con entrega, eficacia y estrategias no convencionales, lo que ha permitido salir poco a poco de la adversidad. Dicen que es demencial ese posicionamiento en una era de feroz competencia entre pandemia y hambruna por el primer lugar en afectación.



De este personaje dicen que recuerdan la promesa que hizo a principios de año, sobre la calidad del sistema de salud del país al cual en realidad ha estado destruyendo con todos los recursos que tiene a la mano, al grado que la Organización Mundial de la Salud ya le advirtió al gurú de las estampitas que tome en serio más de 1 millón de contagios y más de 103 mil defunciones.



Dicen los analistas que el pasado 16 de enero del presente año, antes de que llegara la pandemia a México, López Obrador prometió que, para diciembre, la calidad del sistema de salud sería como el de Dinamarca u otros países del primer mundo.



Mofa y burla



A ver que pueden opinar al respecto en el IMSS e ISSSTE los médicos, enfermeras, camilleros, intendentes, especialistas y personal de campo de la institución y sus familias, pero sobre todo la clase trabajadora y sus familias que son asegurados y derechohabientes, respectivamente.



“En diciembre de 2020 va a estar funcionando el sistema de salud pública con normalidad, con servicio de calidad, atención médica, medicamentos gratuitos van a estar funcionando ese es el propósito como los servicios de salud que hay en otras partes del mundo como en Dinamarca, así aspiramos como Canadá, como el Reino Unido”, dijo el jefe de la extrema oligarquía, ultraderecha, neoliberales y conservadores.



En el ambiente de la música regional, se informó que desafortunadamente ayer falleció de Covid-19 el señor Salazar quien era de los fundadores de la Tambora Rielera, y por eso la música está de luto, tenía ya 15 días internado en el Hospital General de Zona 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social afectado por coronavirus, pero dejó de existir así que descanse en paz.



¿Qué van a hacer el próximo año los chavos becarios? Ya no tendrán muchos de ellos la asignación, no hay inversión, no hay empleos, no hay futuro, eso es únicamente la zanahoria adelante el conejo con fines electorales, ¿y después?, es lo que muchos ya están pensando, hay un demonio encargado de ahuyentar toda inversión, empleo, y seguridad.



Sospechosismo



Abogados de Grupo Acerero del Norte (GAN), interpusieron denuncia de hechos ante la Fiscalía General detallando los actos delincuenciales del lunes donde cuatro encapuchados allanaron el edificio para desmantelar un cajero automático de Afirme y luego huir, aunque se robustece la hipótesis de que ex guardias de alguna compañía de seguridad privada tal vez son los autores en una red de complicidad con foráneos.



El ventanal que destrozaron los empistolados para ingresar de madrugada al inmueble propiedad de Grupo Acerero de Norte socio mayoritario de AHMSA, ya fue reparado y reforzado con sensores electrónicos y protector de acero para evitar a futuro situaciones similares, en tanto Banca Afirme propiedad de Grupo Villacero aún no había colocado la querella.



La línea de investigación consiste en que los guardias de las compañías privadas de seguridad son los que alimentan de billetes los dispensadores de efectivo ubicados en sucursales bancarias, tiendas de autoservicio y diversos establecimientos comerciales, conociendo la mecánica y mantenimiento y en este caso sabían dónde estaba el único ventanal que no tenía sensores electrónicos de alarma.



Hasta mañana