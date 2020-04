06 Abril 2020 04:10:00

¿Esconden casos de Covid-19?

Dice el dicho que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde y, nos reportan, hubo intentos por ocultar información en torno al fallecimiento de la doctora del IMSS en Frontera y tratar de simular el caso como neumonía atípica en lugar de Covid-19 ¡Y eso que se trató de su propia colega!



Pero la intentona quedó trunca cuando el caso llegó a oídos de autoridades estatales y además los protagonistas se toparon con que el hermano de la fallecida también es médico, radicado en Piedras Negras, y no estuvo conforme con el tratamiento que le querían dar al caso. Así las cosas en el Seguro Social, cuya delegación sigue a cargo de Leopoldo Santillán.





No da tregua



Y la tragedia parece no dar tregua entre el personal del IMSS. Además del fallecimiento de dos médicos en Monclova a causa del coronavirus, este domingo se oficializó lo que en Palacio Rosa y la columna hermana Confesionario, de Zócalo Monclova, le anticipamos respecto a que el médico Roberto Gerardo Frías Arnero dio positivo a la prueba de Covid-19.



No es asunto menor, se trata de un profesionista con cargo en la primera línea de la estructura del IMSS en Monclova. Fue director general del Hospital General de Zona número 9 en Frontera y actualmente está a cargo de la Clínica 86, localizada en la colonia Hipódromo, al oriente de Monclova.



Otra cosa que llama la atención fue el supuesto comunicado oficial de la muerte de la doctora, pues no lo difundió el IMSS, sino el senador Armando Guadiana. ¿Será que el de sombrero no haya cómo treparse al tema?





Otra bomba



Y en más de esto, pues el tema lo amerita, le contamos que en donde estuvo a punto de estallar una bomba similar a la del IMSS en Monclova fue en la Clínica 46 de Gómez Palacio. Fallecieron tres personas con claros síntomas de contagio y en los tres casos no los atendieron como pacientes Covid. De hecho, hasta el tratamiento que le dieron a los cadáveres no fue el del protocolo, por lo que entre el personal hay signos de alarma por brotes de contagio.



Y precisamente por situaciones como esta da a pensar sobre la realidad en el número de muertes que han catalogado como neumonía atípica y en realidad son parte de la pandemia.



Por cierto, el riesgo de que en Gómez Palacio se detone un problema como el del IMSS en Monclova, coincidió con la reunión del sábado entre los gobernadores de Coahuila y Durango, Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro. Sobre la mesa se pusieron temas como el de las omisiones de protocolos, falta de equipo y previsión por parte de directivos del IMSS.





Un respiro



Las aguas se empiezan a tranquilizar en el Hospital General de Zona número 7 del IMSS en Monclova, en donde por cierto atribuyen al gobernador Riquelme tranquilizar los ánimos entre el personal médico inconforme por el tratamiento a la crisis de contagios. Ya pasó una semana de lo más álgido y, de acuerdo con los enterados, si Riquelme no se hubiera atravesado, la situación del IMSS sería totalmente distinta.



A juicio de expertos, el hospital se debió cerrar de inmediato, tal como lo plantearon también el Gobernador y el Alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, pero finalmente, reorientarlo como “Hospital Covid” al parecer dará resultados.



Por lo pronto, este lunes sesionan los subcomités de vigilancia epidemiológica en Monclova y Saltillo. Las reuniones son a las 9 de la mañana y 3 de la tarde y en las dos estará al frente MARS.





¿Y los apoyos, apá?



Hubo mensaje dominical a la Nación por parte del mandamás de la ‘Cuatroté’, pero más de uno, sobre todo en los sectores de Gobierno y empresarial, se quedó esperando un mensaje de unidad y de apoyos e incentivos para los generadores de empleo. Los traductores de la política coincidieron en que lo dicho por Andrés Manuel López Obrador fue más bien la advertencia de que cada quien se debe de rascar con sus uñas.



Las reacciones no esperan y este lunes el Gobernador de Coahuila fijará postura. Muy posiblemente hablará de esto al salir de la reunión de salud en Monclova.





‘Apoyaré’



Además de las acciones desplegadas por los gobiernos estatal y municipal en Saltillo para hacer frente a la contingencia por el nuevo coronavirus, la sociedad civil hace lo suyo con chamba sin precedentes para apoyar a la comunidad.



Es el caso de la iniciativa ciudadana Apoyaré, que preside la esposa del alcalde, Paola Rodríguez López, y que tiene el propósito de ser puente entre los empresarios con interés de ayudar y quien necesita la ayuda.



Hace un año apoyó con 2 mil aparatos auditivos y ahora se está enfocando en gestionar donativos para comprar equipo de protección para enfermeras y médicos de los hospitales que carecen de estos insumos, así como equipos médicos. Todo, con la idea de fortalecer a Saltillo ante los casos de Covid-19 que se podrían presentar en los próximos días.



También está enfocando baterías en lograr la mayor cantidad de apoyos alimentarios para beneficiar a la población vulnerable, sumando todos sus esfuerzos a los que realiza su esposo Manolo Jiménez.