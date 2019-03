13 Marzo 2019 06:16:00

Escribir: hacer relingos

Nadia Salas

@Hemingwayana



En mi colonia abundan los terrenos baldíos. Uno de mis ex novios, aficionado a caminar y

quién nació en la delegación Miguel Alemán en el Distrito Federal, llegó una tarde

cansadísimo a mi casa. Había caminado unos tres kilómetros desde su casa a la mía. Después

de pedirme un vaso de agua y derrumbarse en el sillón, me dijo que los terrenos baldíos

solían deprimirlo. Solían deprimirlo desde los doce años cuando llegó a Saltillo, y a

diferencia de su ciudad natal, los cuadrángulos huecos estaban bien distribuidos por toda la

ciudad.



Valeria Luiselli observa esos espacios vacíos, terrenos vagos en medio de la polis, la ciudad

de México, y nos devela que escribir se asemeja a formar estos espacios inverosímiles en un

pequeño ensayo titulado Relingos, que forma parte de la colección de diez textos incluidos en

su primer libro, considerado como uno de los mejores del año.



Papeles falsos (Sexto piso 2010), está compuesto por una serie de ensayos narrativos de

temas diversos, donde lo constante es el registro original de la mirada de la autora. Aquí son

protagonistas, además de la Ciudad de México, Mérida, Nueva York y Venecia.

Valeria Luiselli nos lleva a buscar la tumba de Joseph Brodsky en el panteón de San Michele,

mientras ella busca analogías a través de lo que observa y nosotros la observamos en el

proceso de encontrarlas. Rios que invariablemente dan forma al destino del mapa de una

ciudad, calles, edificios en proceso de construcción o demolición, bibliotecas abandonadas y

fachadas vacías, conforman la imagen de la ciudad en que deambula



Aunque pueda afirmarse que Papeles falsos es sobre todo una investigación de los espacios o

ausencias en entornos urbanos o lingüísticos, definir este libro es complicado. La autora nos

guía a través de una serie de ensayos por diversas ideas y temas: la belleza del idioma, el

aprendizaje de la lengua materna, palabras que no se pueden traducir y sólo las entienden

quienes aman y sufren en esa lengua; la ciudad de las palabras de Wittgenstein, la poco

caminable Ciudad de México, las caminatas y paseos por bicicleta, que es una forma de

comunión con el entorno, de pensar y rebelarse; de las tumbas, de lo poco que significan

nuestros deseos una vez ausentes.



Valeria Luiselli habla desde sus propias experiencias, reflexiones y su cultura letrada siempre

presta a encontrar detalles o conexiones que va hilando de manera bella, acertada y con

coherencia. Su mirada curiosa y su forma de pensar, resultan frescas e interesantes: su

narrativa, cautivante.



Una sola vez regresó mi ex novio a la ciudad de México. No ha vuelto a causa de un

altercado con su padre, y por la imposibilidad de caminar lento en la ciudad de México.