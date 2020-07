29 Julio 2020 04:07:00

Escribir para cobrar

La semana pasada dije que “Todo hombre escribe por dinero, excepto alguno muy estúpido”. La frase es del doctor Johnson. Wikipedia: “Samuel Johnson, conocido simplemente como el doctor Johnson (1709-1784), es una de las figuras literarias más importantes de Inglaterra: poeta, ensayista, biógrafo, lexicógrafo, es considerado por muchos como el mejor crítico literario en idioma inglés.



“Johnson era poseedor de un gran talento y de una prosa con un estilo inigualable. Fue muy pobre casi toda su vida. Devoto anglicano y políticamente conservador, el doctor Johnson ha sido descrito como ‘el hombre de letras más distinguido de la historia inglesa’.



“Pese a la gran calidad de su obra y a su enorme celebridad en vida, Johnson es principalmente recordado por ser el objeto de ‘el más notable ejemplo de arte biográfico en las letras inglesas’, la biografía escrita por James Boswell, La Vida de Samuel Johnson.



“Famoso por su brillante conversación, y gracias a sus múltiples biógrafos contemporáneos, se conocen gran cantidad de anécdotas del doctor Johnson. Igualmente, su estilo aforístico, su filosofía basada sobre todo en el sentido común y su elegancia escrita, han hecho que sea el segundo autor más citado de la lengua inglesa tras Shakespeare”.





Regulaciones lunáticas



Bill Bonner: “Anthony Fauci es un empleado de Donald Trump, es parte del Poder Ejecutivo. Fauci es un profesional del Deep State, que podría ser despedido en cualquier momento. Pero los dos, Trump y Fauci, se encontraron mutuamente útiles, uno fingiendo que hay una amenaza mortal, y el otro fingiendo que nos protege de ese riesgo.



“Fauci goza de más fama e influencia que cualquier empleado público desde Poncio Pilato; Trump se posicionó como un ‘Presidente de guerra’, detentando un poder que estaría fuera de su alcance en tiempos de paz.



“Y luego, como para burlarse de la ciencia y del sentido común, aparecieron regulaciones locas en todo el país para hacer cumplir el bloqueo. Se permitió chacotear en ‘arena húmeda’ pero no en arena seca. Proclamaron que el aire fresco y la luz del sol ayudarían a mantener a raya al virus, pero se cancelaron los deportes al aire libre.



“Los niños (que habían demostrado ser inmunes a la enfermedad y no lo transmitían a otros) no se animaron a jugar al aire libre. Los campamentos de verano y las vacaciones de verano tuvieron que ser cancelados, ya que los matones de la salud tomaron medidas drásticas.



“Se permitió conducir en automóvil con la familia, pero no subir a un bote. Se permitió comprar boletos de lotería, bebidas alcohólicas y mariguana, eran ‘esenciales’, pero ir a la iglesia estaba terminantemente prohibido.



“Restaurantes, bares, eventos deportivos: todos estaban prohibidos, incluso para personas con casi cero posibilidades de morir por el virus. Podrían conducir hasta el campo de golf con tres amigos, pero no podrían jugar golf juntos.



“Se supone que debes llorar por las 100 mil víctimas de Covid-19, pero en cuanto a los 647 mil que mueren cada año por enfermedades del corazón, las 606 mil víctimas de cáncer y los 167 mil que mueren en accidentes, bueno, pues mala suerte.



“Tú podrías ser arrestado y encarcelado por violar el encierro, pero los criminales condenados fueron liberados, porque podría ser peligroso para su salud permanecer encerrados. La gran estafa Covid-19 ha costado a los estadunidenses un estimado de $5 anglotrillones hasta el momento. Pero esto es solo el dinero directo erogado; habría que calcular los costos en oportunidades perdidas, indignidades, inconvenientes”.





Una estupidez tras otra



A propósito del tema de la órdenes despóticas de los gobiernos con pretexto de la pandemia, Guillermo Rodríguez Gallegos dice: “Sobre la cuestión del virus: vi marinos, guardias nacionales, estatales y municipales ahuyentar gente de playas y plazas mazatlecas. Aquí han pegado dos trágicas epidemias en los siglos 19 y 20. La gente está atemorizada por ello. Los patasaladas esperan para los siguientes meses un ‘piojillo’ mayor que el anual habitual”.