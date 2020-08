22 Agosto 2020 04:05:00

Eso no es…

“La bondad que nunca reprende no es bondad, es pasividad.



La paciencia que nunca se agota no es paciencia, es servidumbre.



La serenidad que nunca se rompe no es serenidad, es indiferencia.



La tolerancia que nunca replica no es tolerancia, es cobardía.



El saber llega por los libros, pero la sabiduría se aprende”.







Parte de un email que me mandó hace tiempo mi amigo Ramón Mitre. Sensacional. Juguemos con el concepto para la política, los negocios y la vida.







Política



Desarrollo sin crecimiento no es desarrollo, es vacilada.



Combate al crimen sin castigo no es combate, es ceder control.



Educar con maestros rijosos no es educar, es retrogradar.



Generar empleo regalando plata no es generar empleo, es perpetuar el atraso.



Curar el cáncer sin medicinas no es curar, es matar.



Rescatar a Pemex sin adelgazarlo no es rescate, es suicidio.



El sabio que ignora la evidencia no es sabio, es estúpido.



Gobernar dividiendo no es gobernar, es polarizar.



Planear sin datos no es planear, es adivinar.



Salvar a CFE prendiendo plantas ineficientes y sucias no es salvación, es carestía y contaminación.





Negocios



Decidir sin debatir no es decidir, es ordenar.



Innovar sin arriesgar no es innovar, es pretender asegurar.



Liderar sin dar el ejemplo no es liderar, es pontificar.



Ahorrar sin analizar no es ahorrar, es amputar.



Crecer por crecer no es crecer, es engordar.



Ser premium sin dar un plus real no es ser premium, es ser caro.



El servicio al cliente que no resuelve problemas no es servicio, es (mal) marketing.



Ordeñar la vaca sin alimentarla no es ordeñarla, es matarla. El optimismo sin análisis no es optimismo, es un sueño. Aprender sin reflexionar no es aprender, es almacenar.







Vida



El amor que no perdona no es amor, es egoísmo.



Educar sin corregir no es educar, es consentir.



Vivir para trabajar no es vivir, es trabajar.



Felicidad basada solo en metas no es felicidad, es obsesión.



El enojo sin causa no es enojo, es ira.



Pedir perdón sin cambiar lo que ofendió no es pedir perdón, es simulación.



Ahorrar todo el tiempo cuando no se necesita no es ahorrar, es ser codo (ja, ja, ja, a veces hay que consentirse).



Las creencias inamovibles no son creencias, son dogmas.



Valores sin acciones no son valores, son rollos bonitos.



Vivir sin disfrutar no es vivir, es sufrir. Una lista de enunciados útiles para reflexionar. Hechos son amores y no buenas razones. Compromiso sin seguimiento no es compromiso, solo es esperanza.Hay que poner el hacer donde está el decir. De otra forma todo termina en rollo hueco.



Por lo pronto, fin de semana sin diversión no es fin de semana, es trabajar sábado y domingo. ¡Buen fin de semana!







En pocas palabras...



“El hombre es un ser en busca de significado”.



Platón