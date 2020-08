26 Agosto 2020 04:10:00

Esperan señales de AMLO

En Morena Coahuila esperan una señal, un gesto, por menor que sea del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a quienes deberán ir a la competencia por el Congreso local en los comicios del 18 de octubre.



Los morenistas aprovecharán que el líder de la 4T andará este miércoles en Coahuila, primero en Torreón, luego en Saltillo, para pedirle un iris. A ver si no terminan con los cables cruzados y las señales encontradas.



Los del mejor padrino



En donde se van a esperar hasta el domingo para presentar el papeleo ante las autoridades electorales, es en Movimiento Regeneración Nacional (Morena). No crea que en el partido de moda andan batallando para encontrar candidatos, como sí pasó en otros partidos, sobre todo de la “chiquillada”. Nada de eso. Resulta que, en Morena, de Hortensia Sánchez Galván, recurrieron al esquema de las encuestas para ver cuál de los aspirantes está mejor posicionado y tiene mejores condiciones para ir a la contienda.



Pero los malpensados no perdonan, y advierten que si en algún partido hay rebatinga por las candidaturas es precisamente en Morena, y en la lucha a muerte que se aproxima, solo los más fuertes, o con el mejor padrino van a sobrevivir.



Nada de fiesta



Nada de fiesta ni acompañantes. Como lo anticipó El Marqués, en la nueva normalidad, quienes aspiren a una diputación local por mayoría relativa deberán acudir prácticamente solos o enviar su documentación con algún representante a las oficinas del Comité Distrital correspondiente.



Lejos van a quedar los tiempos en los que los aspirantes a un asiento en el Palacio de Coss cerraban calles y hasta armaban bailes en las explanadas de los comités electorales, a manera de fiesta con motivo de su registro.



Tuvieron que llegar la pandemia y el consejo general del IEC a cargo de Gabriela de León Farías para poner orden y acabar con tanta parafernalia.



De acuerdo con los números del IEC, en las boletas electorales van a estar 176 candidatos, de 11 partidos políticos.



Priistas se reportan listos



Por cierto, quienes reportaron lista la papelería que van a entregar a partir de este miércoles, con la apertura del periodo de cinco días de registro, son los futuros abanderados del PRI.



A las 9:00 horas arranca la jornada Martha Loera Arámbula, aspirante a diputada local por el Distrito 15 de Saltillo. Hora y media después hará lo propio María Bárbara Cepeda Boehringer, virtual candidata por el Distrito 14, con cobertura en las colonias del norte de la ciudad.



La aspirante priista por el Distrito 13, es Luz Elena Morales Núñez, quien por ahí de las 13:30 horas tocará las puertas del Comité Distrital correspondiente.



Todos, el primer día



Por la tarde, justo a las 16:00 horas, en el Comité Distrital 12 de Ramos Arizpe, Edna Ileana Dávalos presentará la documentación correspondiente y prácticamente al cierre de la jornada, a las 18:00 horas, hará lo propio Álvaro Moreira Valdés, quien va a la contienda por el Distrito 16 de Saltillo.



En el PRI Coahuila, de Rodrigo Fuentes Ávila, van a aprovechar el primer día de registros para que sus candidatos cubran el requisito.



Los suplentes



Papel y lápiz en mano, tome nota sobre quienes van como suplentes en la lista de candidatos del PRI a diputados locales, en lo que corresponde a los distritos de Saltillo.



Por el Distrito 13, Fernanda Coppola va como compañera de fórmula de Luz Elena Morales Núñez y en el Distrito 14, Mary Martínez va como suplente de María Bárbara Cepeda Boehringer.



En el Distrito 15, la fórmula con la que el PRI Saltillo, de Jaime Bueno Zertuche, llegará a la contienda del 18 de octubre, la integran, como ya dijimos, Martha Loera Arámbula y Yajaira Briones, y en el Distrito 16, Oscar del Bosque será compañero de Álvaro Moreira.



Equipo campirano



Le fue bien al alcalde Manolo Jiménez en en su reciente gira por el área rural de Saltillo, a donde llegó con suficientes apoyos escolares para niños y jóvenes que estudian en las comunidades rurales.



En esta ocasión lo acompañaron el diputado local Jaime Bueno Zertuche y el diputado federal Fernando de las Fuentes Hernández, con quienes ha hecho equipo para trabajar por la gente de la capital de Coahuila.