21 Abril 2020 04:10:00

Esperando a Zóe

Con singular alegría están esperando a Zoé Robledo en Monclova para el arranque del primer hospital móvil en Monclova, de varios que se instalarán en Monclova.



Médicos, enfermeras y personal en general pretenden reclamar el abandono en el que la dirección general del IMSS los tiene.



Algunos funcionarios del Seguro Social daban como un hecho la presencia de Zoé para mañana.



Y es que hasta este momento, cuando según el Gobierno Federal la pandemia está en su punto más agudo, en el IMSS siguen sin recibir equipos de protección.



Lo dijo el mismo Alfredo Paredes que ya no esperarán a que los altos mandos del Seguro Social manden los insumos.



Gobierno y Municipio tendrán que entrarle para atender la contingencia.



FOCO ROJO



Lo peor es que Zoé Robledo sabe del problema que enfrenta Monclova por el Covid-19 y el apoyo sigue siendo mínimo.



Reconoce que la capital del acero es de las zonas más complicadas.



Para el director del IMSS hay sólo cuatro focos rojos que han sido el dolor de cabeza y entre ellos está Monclova.



Dice Zoé que es urgente cubrir bien las necesidad de Monclova, pero del dicho al hecho…



BUEN LANZAMIENTO



Joakim Soria lanzó su mejor pichada, un programa social que junto con la Fundación Pape y los Acereros de Monclova esperan recibir varios millones de pesos en donaciones.



El de Ciudad Frontera dice que es momento de unir fuerzas y hacer equipo.



También se unió la cadena comercial Gutiérrez donde se ubicarán los módulos que empezarán a funcionar desde el próximo viernes.



Soria y su compañero Jaime García sacaron la chequera para donar 3.5 millones de pesos y a la ciudadanía no se le pide mucho, lo que puedan y quieran.



Todo lo que se logre juntar será para repartir vales de despensas y comprar equipo médico para los hospitales de la Región Centro del Estado.



AUSENTE



Armando Guadiana sí apareció en la sesión del Senado, pero doña Eva Galaz brilló por su ausencia.



Desde hace semanas que no se deja ver la senadora de Monclova, que ya empiezan a sospechar de su posible contagio de Covid-19.



A doña Eva le cayeron ayer a palos en la redes sociales porque para eliminar el Fondo Minero a Coahuila estuvo lista para levantar la mano.



Y ahora que podrían haber revisado otros temas, Galaz no se apareció.



DOLIDOS



Los de Morena siguen respirando por la herida.



Les caló la amenaza de cuatro gobernadores, incluido Miguel Ángel Riquelme de abandonar el Pacto Fiscal.



Después del ridículo que hizo el súperdelegado Reyes Flores, ahora mandaron a los diputados federales de Morena a criticar a los mandatarios.



Obviamente a los de Coahuila, entre ellos Melba Farías y Miroslava Sánchez, los más grises de la actual legislatura, les dieron el mismo encargo que traía Reyes Flores.



Para desgracia de los morenistas, ya se sumó otro gobernador a la misma causa de Riquelme, Jaime Rodríguez y Francisco García Cabeza de Vaca.



DE PASADITA



Al que se vio ayer por Monclova fue a Lenin Pérez Rivera.



El diputado federal agarró corte y empezó desde el norte del Estado recorriendo los hospitales del IMSS para entregar equipo de protección para médicos y enfermeras.



El líder moral de UDC pasó por la capital del acero donde hizo lo propio y terminó anoche en Saltillo.



Por cierto que llamó la atención que en Monclova se hizo acompañar de Pedro Magaña.



Algunos dicen que el regidor independiente ya le ganó el mandado a César Menchaca.