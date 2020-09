09 Septiembre 2020 03:10:00

Esperanza fallida

“Ya nos chi…” , la prórroga de 90 días entre AHMSA y Grupo Villacero para el acuerdo de fusión desilusionó a los obreros que se enfrentan a la realidad de una planta sin producción en completa decadencia.



En junio anunció Julio Villarreal, dueño de Villacero, acuerdo con Alonso Ancira, un Acuerdo no Vinculante, inyectándole millones de dólares antes de la firma de la asociación el 18 de septiembre; ayer, AHMSA comunicó que siempre no.



Urgida la empresa de recursos, sin materia para producir un sinfín de acreedores, Ancira sin resolver su problema judicial, la prórroga se descifra de dos maneras: o la quiebra o la recupera.



En calidad de mientras, el empecinamiento del empresario y el del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tienen colapsada la economía regional.



EL COMETA “ K



Hasta llegó a pensarse que Enrique Karam Maccise andaba de comisionado en el extranjero, ya se supo que no sigue laborando en la SCT, y apareció activo virtualmente.



Demasiado obvio “El Mapa”, en cada proceso electoral aparece, en las campañas hace sentir su presencia y después se queda hibernando un tanto quieto.



Nada más la foto naranja le faltó, ¡ah qué Quique! se le extrañaba por estos rumbos.



ELOGIO



Si de algo sirve el reconocimiento del Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en su conferencia sobre Covid-19, es la mención de Coahuila como uno de los estados que tuvo ascenso en la semana 29 y descensos desde la 32.



Los coahuilenses saben que Estado y Municipio actuaron de manera responsable asumiendo costos para enfrentar la pandemia de Covid-19.



EMPALME



En marcha el proceso electoral de elección parta renovar ayuntamientos y Cámara de Diputados y en tanto se define si hay o no reelección de alcaldes los calefactos andan desatados, con plan A y B.



La elección de diputados juran que con la gente de programas saldrán adelante, pero eso está por verse, la promoción política es dirigida hacia otros.



El PRI en Frontera es Gobierno, tiene el control político, por lo tanto Florencio Siller Linaje estaría en condiciones de proponer candidatos, entre ellos se cuenta Orlando Aguilera y Carlos Siller.



En el otro lado está Chuy Ríos, diría que tiene el control de Programas Estatales, donde ha ido metiendo gente de su equipo, y perfila como su candidato a Gregorio Iribarren “Goyito”, su yerno.



“Los de siempre” Moisés Asís, Mario Martínez, que eran agua y aceite pero ahora hasta salieron primos, en cada elección se alborotan de querer ser cuando en realidad sólo buscan chamba para ellos o la familia.



A Toño Juaristi le habían prometido hacerlo diputado, ya casi era candidato a la Alcaldía y finalmente lo dejaron en espera, aún espera su turno, sigue siendo notario público y delegado político cada que se le ofrezca al partido.



El que de plano sigue por la libre en su propia campaña dando apoyos ahora como Fundación, es Gerardo Oyervides, siempre con su camisa con el logo partidista.



Tan abusadillos son los priístas, que cuando les pidieron aumentar la militancia empadronando nuevos miembros, empezaron a registrar la gente de programas, cómo batallaron, dijeron n-u-e-v-o-s.



Expertos en irse a entregar al PAN cuando no se les da lo que a sus intereses económicos convenga, con sus honrosas excepciones.



Más cautela tienen en Monclova, que la gobierna oposición, los aspirantes esperan que a la candidata a diputada local Guadalupe Oyervides le vaya bien, gane de mayoría, para tener esperanza de recuperación y triunfo.

Varios quieren, pero no le invierten y ninguno lo hace abierto como en el municipio rielero.