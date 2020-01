23 Enero 2020 04:10:00

Está en funciones

La nigropetense Sonia Villarreal Pérez, debutó el miércoles como titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Acompañó al gobernador Miguel Ángel Riquelme a la entrega de reconocimientos a militares en Villa Unión y después a la gira de trabajo por Piedras Negras.



En esto mismo también anduvieron el alcalde Claudio Bres Garza; la diputada María Esperanza Chapa García; el secretario de Gobierno, José María Fraustro y el fiscal general del Estado, Gerardo Márquez Guevara. Villarreal también acompañará este jueves al Gobernador en la entrega de tanquetas blindadas para la Policía del Estado.



Por cierto, más de un curioso aseguraba que el nombramiento de Sonia Villarreal tendría vigencia hasta ser ratificado por los diputados locales. Nada de eso, hace más de un año se modificó la Ley Orgánica y las únicas ratificaciones del Gabinete estatal que deben tener el visto bueno del Palacio de Coss, son la de los titulares de las secretarías de Finanzas y Fiscalización y Rendición de Cuentas.





Con el alto mando



El gobernador Riquelme Solís tuvo dos encuentros con integrantes del alto mando del Ejército. Primero, entregó reconocimientos a las tropas que apoyaron a la Policía del Estado y a la Agencia de Investigación Criminal a repeler el ataque del cártel del Noreste el 30 de noviembre, en Villa Unión.



En el evento estuvo el general Dagoberto Espinoza Rodríguez, extitular de la Sexta Zona Militar y actualmente titular de la Subsecretaría de la Defensa Nacional. También dijeron presente los generales Francisco Ortega Luna, comandante de la 11 Región Militar; y Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar.



Más tarde, Riquelme Solís y los generales tuvieron reunión privada y le dieron el último repaso al proyecto para instalar la base militar en Acuña, cuya construcción arrancará el próximo mes.





Los astros alineados



Al que se le siguen acomodando los astros es al abogado Raúl Garza Serna, quien solo espera la convocatoria para presentar sus documentos e inscribirse como candidato a la dirección de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. “Ponga orden en la Facultad”, le piden quienes le anticipan el respaldo.



Falta poco y por lo pronto el aspirante teje la red para contar con la mayor cantidad de apoyos posibles, tanto de alumnos como de la plantilla docente. Y por si no fuera suficiente, el martes se le vio caminar y observar de cerca el mural de Palacio de Gobierno luego de salir del despacho del gobernador Miguel Ángel Riquelme.





En la ruta de…



Mario Molina Pasquel Enríquez, para más señas Premio Nobel de Química (1995) y uno de los descubridores del agujero en la capa de ozono, dictará conferencia magistral en Saltillo dentro de un mes, como parte del congreso Sustentabilidad Energética. También estarán Monserrat Palomar, representante de Enel Green Power México; Israel Hurtado, de Asolmex; César Ortega, especialista de Lewis Energy México; y Jesús del Río, investigador del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).



Y para que no sigan que los organizadores del encuentro, cuyo desarrollo será de la mano con la Universidad Autónoma de Coahuila, no andan en la ruta de la cuarta transformación, otro de los invitados es Armando Guadiana Tijerina, quien asegura tener en la mano los hilos de Morena en la entidad. El legislador morenista llegará con la estafeta de presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Senadores.





Solo Saltillo



Por cierto, para la visita de este viernes a Coahuila por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la agenda solo está considerado un evento que será masivo, en el auditorio al aire libre del parque Las Maravillas, para festejar el primer año de vigencia del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los íconos de la Administración federal.



El evento será por la tarde y de acuerdo con el superdelegado Reyes Flores Hurtado, el gobernador Riquelme Solís y el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, acompañarán al Presidente de la República.





Ponerse las pilas



El miércoles hubo actividad en el Palacio de Coss y los integrantes del grupo parlamentario del PRI pidieron a los titulares del IMSS, ISSSTE y del tristemente célebre Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), ponerse las pilas para garantizar atención médica y abastecimiento de medicamentos.



De acuerdo con la diputada priista, Coahuila es uno de los principales dolores de cabeza para el IMSS por la ineficiencia a la hora de entregar las medicinas a los derechohabientes.



El exhorto estuvo a cargo de la diputada Lucía Azucena Ramos, y no encontró resistencias, de tal suerte que fue aprobado durante la sesión de la Diputación Permanente. A ver si les hacen caso.