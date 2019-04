04 Abril 2019 03:10:00

Esta mañana Monclova registra una etapa importante

BUEN DÍA … ESTA MAÑANA Monclova registra una etapa importante con la inauguración de importantes tiendas en la gran plaza comercial Paseo Monclova y le da un alto valor agregado a su imagen de ciudad próspera, con porvenir, y atracción para probables inversionistas interesados en instalarse aquí con nuevas tiendas, maquiladoras, talleres y factorías.



SIN EMBARGO, HAY QUIENES OPINAN que urgen nuevas inversiones en factorías y grandes talleres para robustecer la economía local porque escasea mucho el circulante, y lamentablemente las inversiones únicamente llegan a través de discursos de políticos y autoridades.



AMLO IMPONDRÁ COMISIONADOS EN LA Comisión Reguladora de Energía a ignorantes y es así como se está escribiendo la historia del país, pero para el Consejo Mexicano de la Energía (Comener), las ternas propuestas por Andrés Manuel López Obrador para cuatro comisionados de la CRE representan un riesgo para la meta del Gobierno de que el país crezca 4 por ciento.



LOS SENADORES Y DIPUTADOS FEDERALES de Morena él también los impuso vía dedazo como candidatos porque sepa usted que ningún diputado federal y ningún senador fue electo por la militancia del partido con voto libre y secreto.



TODOS FUERON DESIGNADOS CANDIDATOS POR el gran dedo de AMLO incluyendo prianistas que llegaron de oportunistas y arribistas, y por cierto los medios nacionales critican que en otra de sus poses falsas López Obrador difundió un video donde hipócritamente está comiendo chilaquiles en Palacio Nacional con el senador Ricardo Montreal; intenta proyectar humildad para mantener el rating.



DICEN QUE GENTE AJENA A Maxion Inmagusa destacan en redes sociales que las utilidades ya están listas y que son de 30 mil a 40 mil pesos, pero los dirigentes sindicales que ejercen actualmente el liderazgo dicen que no es cierto ya que la intención es confundir y calentar a la base trabajadora.



ASÍ LO EXPRESA EL SECRETARIO de Trabajo, Alfredo Marines Carreón quien asegura que todavía no hay nada y que apenas van a revisar la copia de la carátula fiscal. Tradicionalmente se dice que los sindicatos pueden “revisar” la copia de la carátula fiscal cuando en realidad no hay nada que checar pues les entregan únicamente la parte frontal donde aparece cuánto ganaron o cuánto perdieron, pero no contiene absolutamente ningún dato contable y mucho menos de las operaciones del ejercicio fiscal.



ASÍ QUE ALFREDO MARINES CARREÓN dice que es falsa información la que se difunde en redes sociales consistente en que las utilidades en Maxion Inmagusa son entre 40 mil y 50 mil pesos y que serán liquidadas el 20 de abril, y comenta que con perfiles falsos, ex dirigentes sindicales de los trabajadores de Maxion Inmagusa pretenden confundir.



DICEN QUE LOS CHAVOS DEL Sindicato Minero Democrático están enojados porque las autoridades del municipio de Piedras Negras viajaron a la Ciudad de México a conversar con Napo para negociar el traspaso o venta del Estado de Beisbol de aquella localidad y que pertenecía a la desaparecida Sección 123 pero que la debe administrar la Sección 293 de MICARE por lo que dicen qie empezarán a ponerse en guardia.



EN SEPTIEMBRE DE 1991 HACE ya largos 28 años, fue cerrada “La Concha” o sea la plantita vieja que tenía AHMSA paraestatal en Piedras Negras y que producía las famosas coquilas para obtener lingotes de acero o sea que era la competencia de Fundición Monclova S.A, (FUMOSA) y es que por aquellos días la empresa decidió obtener su producción a través de un sistema 100 por ciento de Colada Continua.



CON EL PASO DE LOS años el Estadio de Beisbol fue motivo de disputa y ahora la gota que derramó el vaso con agua fue que el ayuntamiento de Piedras Negras cotorreó con Napo para que le dé quebrada con el parque y esto molestó bastante a la raza del Sindicato Minero Democrático, en fin todo parece indicar que no hay día en que todo esté tranquilo pues las broncas están a la orden del día.



HASTA MAÑANA.