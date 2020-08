08 Agosto 2020 03:10:00

Estafa educativa

Cierto que la tecnología acerca, la modernidad en tiempos de pandemia es la solución perfecta para diversos sectores, pero en el educativo la calidad queda en manos de directivos y docentes deshonestos, sin escrúpulos, ambiciosos.



De por si, pocas Universidades libran la clasificación de “Patito” y las empresas dan reconocimiento y aceptación a sus egresados, imaginen clases virtuales donde alumnos no “asisten” ni cumplen tareas y los pasan con 10.



Tal cual la Universidad Durango, la que anunció con bombo y platillo que tendrá edificio propio en Monclova y ofrecerá la carrera de Medicina ¡Oh my god!



La denuncia de maestros fue directa, tienes 11alumnos, usas la plataforma para dar clases, calificas según lo establecido, asistencia, participación, tareas y examen, asisten 3 el resto es reprobado.



Entre la directora y el coordinador modifican los reportes y todos los alumnos que no recibieron clases, ni cumplieron con trabajos ni examen aparecen con 10, y nada de exámenes extraordinarios ni reclamos de los maestros.



Una Universidad “Patito” qué más da, deseosa de alumnos que le generen ingresos para sostenerse, si aprenden o no es lo de menos, los que egresen como profesionistas que sea problema de quien los contrate.



De ese tamaño la calidad educativa, imaginen un paciente siendo atendido por un doctor egresado de la Universidad Durango, algunos maestros lo saben y se limitan a decir “a mí que me paguen”.



Hospital oncológico



Es bueno saber que Monclova tiene un Hospital Oncológico de tercer nivel, pero le tumban el orgullo a cualquiera reafirmar que la Región Centro tiene una incidencia alta de padecimientos de cáncer de mama, próstata e intestinos.



El Hospital de alta especialidad Saint Marie, una inversión de 500 millones de pesos, un proyecto del doctor Oniel Cavazos y otros galenos en sociedad con los Oyervides.



Lo mejor de todo es que hay opciones de atención privada, un lujo que no todos pueden darse y se volvió común toparse con bandidos de bata blanca, la competencia siempre sirve.



Inicia elección



Arrancó el proceso electoral para renovar el Congreso local, panistas y morenos pueden estar seguros que la votación se realice el 18 de octubre, no hay forma de pararla ni por él Covid-19.



El registro de los candidatos del 26 al 30 de agosto vía electrónica, campañas y jornada de acuerdo a protocolos de lucha contra el Covid, vale más que le apuren los de Morena con sus acuerdos para definir candidatos.



Otras serán las condiciones en que se lleve el proceso electoral, pero va porque va, dijera Gabriela de León, la titular del IEEC.



Divertido



Una breve campaña divertida tendrá el proceso de elección de candidatos a diputados locales, al menos por el Distrito 6, en donde “Ricky Showmen” se alista para será el abanderado del Partido Verde.



Ricardo Valdez, el payaso que ameniza eventos en la Región Centro, lo hizo saber a sus cercanos luego mandó el mensaje en sus Facebook de “Proyecto en puerta”, su foto sin maquillaje, camisa verde, y blanca, fondo verde



Es un hombre muy conocido y agradable para muchos, avecindado en Frontera que puede no ganar, por falta de estructura pero sí dividirá y atraerá el voto de los jóvenes y cambiar los planes de otros.



Desde hoy pueden ir analizando los perfiles: Ricardo López Campos, del PRI; José Luis Castro, del PAN y Ricardo Valdez “Ricky Showmen” del PVEM y aunque de Morena hablan de una mujer siguen sin promoverse perfiles.