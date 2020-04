14 Abril 2020 03:10:00

Estamos en un ‘Mundo Bizarro’

Como si se tratara un cómic en donde la ambición de Lex Luthor crea su propio Superman resultando de ello un “Mundo Bizarro”, en donde se entiende un espejo de lo contrario a la realidad y personajes heroicos, este personaje se encuentra con el contrario de sí mismo con poderes invertidos, así como fortalezas y debilidades invertidas es lo que se está viviendo hoy en día.Mientras Estados Unidos cierra sus fronteras al mundo para protegerse ante la pandemia del Covid-19; México hace todo lo contrario y sobre este punto a la falta de acciones del gobierno federal, los ciudadanos que habitan en la parte fronteriza del país están impidiendo la entrada de las fronteras para aquellos estadounidenses que quieren entrar a nuestro país no solo a comprar vivieres, sino también huyendo de la gran propagación del coronavirus en los EU.¿Cuándo se había visto algo parecido a ello?, es decir, ni siquiera en una película cinematográfica de ficción o comedia, se ha captado situación alguna en donde es lo opuesto a lo de hace algunos meses atrás en donde no solamente mexicanos sino muchos latinos harían lo que fuera para entrar ya sea de manera legal o ilegal, siendo esta última la más frecuente a los Estados Unidos, para tener una mejor calidad de vida. Ahora sucede lo opuesto en donde nadie quiere ir para ese país del norte de México.Lo mismo sucede en muchos de los negocios departamentales, tiendas de conveniencia, así como todo aquel comercio considerados como esenciales para permanecer abiertos ante la indicación de las autoridades locales y estatales en quedarse en casa para evitar la propagación del Covid-19, y solo salir para lo esencial. Al menos en nuestra entidad de Coahuila, y en lo personal he observado que quienes hacen las compras son los hombres, mientras que las mujeres se quedan cuidando a los hijos en la casa o bien en los vehículos estacionados en esos establecimientos.Es muy común en estos tiempos difíciles observar cómo son lo hombres quienes están perdidos en los pasillos buscando la lista de mandado de alimentos y con el teléfono celular en mano en donde se escucha claramente que la mayoría de los esposos están hablando para preguntar en cuál pasillo se encuentra alguno de los víveres, o cómo es la presentación del producto por fuera, y hasta el cómo debe de lucir una fruta o verdura.Lo mismo sucede en algunos hogares en donde familias han tenido liquidez para poderse resguardar como indica las autoridades sanitarias, aclarando esto porque no hay que desconocer que más de la mitad de la población mexicana no tiene esta opción porque viven al día, pero quienes sí tienen la manera de quedarse en casas, se ha visto que ahora son los mismos varones quienes se ven afuera de los hogares haciendo la limpieza de la cochera y banquetas, así como el paseo de las mascotas.En este “Mundo Bizarro”, en donde vemos lo opuesto a lo que usualmente se hacía, no es cosa de extrañarnos comportamientos contrarios que nos está afectando a todos, pero nos perjudica más aquellas personas ignorantes que siguen haciendo lo opuesto a lo indicado al no quedarse en casa.Las autoridades de Coahuila, comenzando con el Gobernador, el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, ha estado haciendo un esfuerzo sobrehumano al tomar iniciativa para prevenir la propagación de coronavirus en nuestra entidad. Lo mismo están haciendo algunas autoridades locales de cada cabecera municipal. Sin embargo, un llamado a todos los coahuilenses para ayudar a nuestras autoridades estatales y locales para poder evitar muertes causados por este virus, atendiendo las recomendaciones dadas por Riquelme Solís, para poder tener una pronta recuperación no solamente en el sector salud, sino el económico.El quedarse en casa tampoco es sinónimo de ir a visitar a familiares, sino solamente el resguardo en los hogares es para quienes viven en el mismo techo. No solo en las redes sociales se “balconean” los coahuilenses, sino también en las revistas sociales o sección social local, en donde es evidente que continúan las celebraciones de bodas, quince años, cumple años, entre otros festejos, en donde se observan imágenes en donde carecen de una distancia sana o cubrebocas, saliendo todos abrazados y felices.No hay excusa para demostrar una actitud de ignorancia, carentes de conciencia y responsabilidad para no quedarse en casa. No se conviertan en un personaje de DC Comics en donde una característica importante del “Mundo Bizarro”, es que carecen de inteligencia y una gran capacidad de impórtales poco lo que sucede alrededor. (Premio Estatal de Periodismo 2011 y 2013, Presea Trayectoria Antonio Estrada Salazar 2018) http://www.intersip.org