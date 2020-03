31 Marzo 2020 04:09:00

Estamos realmente en peligro

Definitivamente, que difícil resulta no estar sumido en la incertidumbre, incluso en el miedo.



Las autoridades se preocupan por no generar pánico entre la población, pero las medidas que toman no anticipan nada bueno.



La Secretaría de la Defensa Nacional intenta reclutar masivamente médicos y enfermeras para hacer frente a lo que viene. La SEP desmiente que se cancele el presente ciclo escolar, pero lo cierto es que las “vacaciones obligatorias” se prolongarán hasta mayo, al menos.



Y la Secretaría de Salud federal llama a la población a quedarse en casa un mes. Estamos, dice en tono dramático el subsecretario López-Gatell, ante la última oportunidad para evitar que la situación se salga de control, ya que enfrentamos como país un periodo acelerado de casos de coronavirus.



El funcionario dice: “Es nuestra última oportunidad; es impostergable que de manera masiva, nos restrinjamos y nos quedemos en casa”. Además, no descarta el uso de la fuerza para imponer la cuarentena.



Y para acabarla, dice que México tendrá una epidemia larga, que podría extenderse hasta septiembre, con las presiones económicas y sociales que ello implicaría. Así de grave es el panorama que enfrentamos.



Caray, qué difícil es no estar sumido en la incertidumbre, cuando estamos realmente en peligro, sanitario y económico.



Aún así, hoy lo único que podemos hacer como ciudadanos, con todo lo que ello implica, y en la medida de lo posible, es quedarnos en casa. Por su bien, por el de todos.