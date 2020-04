22 Abril 2020 04:09:00

Estamos realmente en peligro

Una gran pregunta: ¿Qué parte de que estamos realmente en peligro no entendemos?



Qué parte de que el Covid-19 es un virus muy agresivo que se propaga con extrema facilidad no terminamos por asimilar?



Por qué es necesario que todos los días nos recuerden lo importante que resulta la sana distancia? Y aún así, hay quien ignora olímpicamente todas las recomendaciones.



Las autoridades estatales y municipales están realmente preocupadas. Ven cómo los ciudadanos no hacen caso a las recomendaciones pese a que estamos ya en la etapa crítica de contagios, mentada Fase 3.



A nivel federal, el subsecretario López-Gattell nos dice que se espera que se alcance el punto crítico de contagios durante el cierre de este mes de abril y principios de mayo, por lo que insiste en evitar salir a la calle para no poner en riesgo de contagio a familiares directos y, por lo tanto, a la población en general.



Y la Secretaría de Salud de Coahuila lanza el enésimo llamado a toda la población a quedarse en casa todo lo posible, y sólo salir en caso de ser estrictamente necesario por cuestiones laborales y de salud. Y al hacerlo, extremar todas las medidas de prevención, como el uso obligatorio del cubrebocas, lavado constante de manos y evitar la interacción con otras personas, a fin de evitar el contagio.



Entonces, de plano, la gran pregunta es ¿qué parte de que estamos realmente en peligro es la que no se entiende?