25 Marzo 2020 04:07:00

¡Estamos solos!¡Aquí 25 causas!

En México, ya no hace falta negarlo, no hay Gobierno federal. El de López Obrador es, por decirlo suave, el peor Gobierno de la historia. Más aún, el Presidente mexicano es uno de los peores del mundo, según lo hizo saber la prensa internacional de los días recientes.



Por eso, tampoco es exagerado decir que en México estamos solos; como lo estuvimos en septiembre de 1985, en el gran terremoto; en 1968, en la gran represión; en 1976, en la primera de las grandes crisis económicas y como lo estuvimos en 1994, a causa de los magnicidios de ese año.



¿Por qué estamos solos?



1.- Porque imperó la irracionalidad y 30 millones eligieron al peor Presidente posible, en el peor momento probable. Y pagamos cara esa torpeza.



2.- Porque en 16 meses de iniciado el Gobierno, la violencia es peor, la inseguridad es peor, el desempleo es peor, la salud y la economía son peores, porque la democracia está enferma y porque fue destruido el sistema de salud.



3.- Porque en 16 meses, el Gobierno que prometió salvar a México, en realidad nos lleva a la ruina económica, política, sanitaria y social.



4.- Porque cuando habla el Presidente, pocos le creen, ni sus corifeos, ya que López Obrador ha dicho más de 22 mil mentiras en solo 16 meses.



5.- Estamos solos porque el ignorante y analfabeta López Obrador destruyó la economía del país, a la que dará el tiro de gracia el Covid-19.



6.- Porque antes del Covid-19, AMLO había destruido la salud; ya no había medicinas, médicos, instalaciones sanitarias adecuadas; antes de la gran epidemia adulteraban medicinas que mataron 10 pacientes en Tabasco.



7.- Porque a pesar de tragedias como la italiana y española, el estulto de Palacio seguía invitando a salir a la calle; desdeñando la epidemia; seguía en reuniones multitudinarias, porque no respeta ni la propaganda de su Gobierno.



8.- Porque al que encomendamos el timón, no sabe conducir ni un “patín del diablo”; porque cree que la pandemia se cura con “detentes” y amuletos.



9.- Porque el Presidente mexicano asegura que el Covid-19 se cura mejor en casa, con pócimas y abrazos, que en los hospitales.



10.- Porque Obrador cree que las mujeres mexicanas –no los hombres–, son las mejores enfermeras para las abuelas, los abuelos y las madres.



11.- Estamos solos cuando vemos que el embajador de Canadá llama a sus connacionales a dejar México de manera urgente. No cree en México.



12.- Estamos solos cuando la OMS adelanta la Fase 1 de Covid-19, ante la negativa del Gobierno mexicano, al que en todos lados catalogan como un peligro para México y el mundo.



13.- Estamos solos cuando vemos que la prensa internacional señala a López como el Presidente más irresponsable y el peor del mundo.



14.- Cuando el Mandatario mexicano dice, sin pudor y sin vergüenza que su Gobierno “fue el primero en atender esta enfermedad en el mundo”.



15.- Estamos solos cuando el responsable de la salud en todo el país dice que el Presidente “es una fuerza moral” y no se atreve a desacreditar la tontería de usar “detentes” como escudos protectores contra el Covid-19.



16.- Estamos solos porque a pesar de las declaraciones de irresponsables de la salud en México, está claro que el IMSS, el ISSSTE y todo el sistema sanitario está colapsado; sin médicos, sin medicinas, sin agua y, peor, sin lo más elemental, como papel de baño.



17.- Porque solo un irresponsable, como López Obrador, rechaza la fórmula mágica en el mundo para frenar la pandemia; pruebas, pruebas y más pruebas. México es el último en aplicar pruebas de Covid-19.



18.- Porque el gobierno de Obrador fue rebasado por los ciudadanos, por las empresas y la sociedad civil organizada, que antes de ayer ya había puesto en práctica la Fase 2 de contingencia ante el Covid-19.



19. Porque si bien gobiernos estatales se adelantaron al federal en medidas preventivas para su población, muchos otros gobernadores parecen muertos de miedo ante el dictador de Palacio.



20.- Porque con agallas de estadistas, gobernadores de Jalisco, Estado de México, Hidalgo y Sinaloa, hicieron lo impensable para poner a salvo a la población de cada una de sus entidades, sin importar la opinión de AMLO.



21.- Estamos solos porque ha sido destruida la parte esencial de la democracia, la división de Poderes, la cual ya habría llevado a juicio al irresponsable López Obrador, si estuviera vigente.



22.- Porque ni los grandes medios, como Televisa, Azteca e Imagen y tampoco la gran prensa, han estado a la altura para cuestionar, para acotar, para criticar a un Gobierno lleno de ignorantes, incompetentes e improvisados.



23.- Estamos solos porque a nivel federal no existe un solo programa para ayudar a pequeños y medianos empresarios.



24.- Porque no hay programas y ayuda –y no hay dinero–, a ciudadanos que viven al día y cuya economía colapsará en cualquier momento.



25.- Porque el capricho mantiene faraónicos proyectos presidenciales, mientras destruye inversión extranjera, como la cervecera de Mexicali.



¿Dudan que estamos solos?



Al tiempo.