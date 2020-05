10 Mayo 2020 03:10:00

Estampitas no funcionaron

Buen día .Solamente la reactivación de la economía estadounidense podría salvar empleos, pero aun así, el escenario no pinta nada bien para México donde voces del mundo y del país, afirman que no son reales las estadísticas de contagios por Covid-19, minimizan considerablemente los daños de la pandemia, no funcionaron las estampitas de AMLO.



Ciertamente AHMSA prácticamente no exporta a Estados Unidos, pero sus clientes sí, y es la esperanza de un incremento en los volúmenes de producción en el tercer trimestre del año, lo mismo que en otros sectores de la industria, 2.3 trillones de pesos es lo que invertirá Estados para reactivar la economía-

Desastre acerero



Por cierto, la siderúrgica Arcelor Mittal perdió en el primer trimestre del año mil 120 millones de dólares, frente a los 441 millones que había ganado en el mismo periodo de 2019, y se trata del balance de todas las plantas siderúrgicas, no únicamente de la unidad de Lázaro Cárdenas, Michoacán.



Pese a la caída de la producción por las restricciones contra el Covid-19, el resultado bruto operativo (Ebitda) de 967 millones de dólares que Arcelor registró entre enero y marzo también se situó un 41.5 por ciento por debajo de los mil 652 millones de hace un año.



Para el segundo trimestre, Arcelor Mittal que en un momento dado se asomó a la posibilidad de una asociación o compra de activos en AHMSA, espera obtener un resultado bruto operativo de entre 400 y 600 millones de dólares.



Si bien evita hacer más proyecciones respecto al conjunto de un ejercicio que tacha de incierto, la siderúrgica registró ingresos de 14 mil 844 millones de dólares entre enero y marzo, 32.3 por ciento menos que los 19 mil 188 millones de hace un año.



Pandemia



En un comunicado la empresa aseguró que ha reaccionado con rapidez ante la llegada de la pandemia y las restricciones que implica en términos económicos, “adaptando la producción a la caída de la cartera de pedidos y adoptando medidas para reducir costes en todos los ámbitos, en consonancia con los niveles excepcionalmente bajos de utilización de las capacidades de producción”.



La compañía señaló en un comunicado que es imposible prever cómo va a ir volviendo a la actividad suspendida por la pandemia en distintos países del mundo, pero indica que el acero y la construcción parecen dos de los sectores que saldrán más rápido del parón y antes podrán reactivarse.



El grupo afronta la pandemia con una deuda neta de 13 mil 800 millones de dólares y la intentará rebajar hasta los 7 mil millones en el corto plazo pese a que los impactos del Covid-19 han introducido desafíos imprevistos”. La siderúrgica explicó también que no repartirá dividendos entre sus accionistas hasta que no se normalice la actividad.

En cuanto a cómo afectará la pandemia a los ajustes de plantilla, Arcelor Mittal considera aún pronto para hacer predicciones, pero señaló que mantiene sus planes de reducir costos de personal en unos mil millones de dólares.



Coquizadora III



Hace un año en Altos Hornos de México se estaban preparando para el proyecto de una nueva Planta Coquizadora, y alistaban su retorno a la Bolsa Mexicana de Valores pero luego se produjeron los sucesos del dominio generalizado y desde entonces no se ha recuperado.



Con actos criminales contra todos los sectores de la industria y en consecuencia contra el empleo y la subsistencia, AMLO parece demencialmente arreciar el holocausto, despedazar a como dé lugar la salud y el empleo de millones de mexicanos., pero también sigue vigente su alianza con el imperio de la ignorancia de varios millones de mexicanos, pero a ver si opinan igual cuando les quite la vida y las limosnas.-



Hasta mañana